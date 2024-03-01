Сети магазинов Lidl и Maxima сообщают о графике работы на Пасху

По обычному графику магазины Lidl будут работать и 30 марта.

"Как и ежегодно, в большие праздники, на Пасху, наши работники смогут больше времени провести со своими домочадцами, уделить им все свое внимание. Выходной в такие праздники - традиция нашей сети, которую мы будем соблюдать и в будущем. Эту инициативу поддерживают не только наши работники, но и наши клиенты", – сказал представитель Lidl Lietuva Антанас Бубнялис.

Магазины Lidl не будут работать на Пасху 7 год подряд. Магазины этой сети не работают также в первый день Рождества и Нового года.

Сеть Lidl Lietuva платит своим работникам самые большие зарплаты, по сравнению с другими компаниями розничной торговли.

По последним данным портала Rekvizitai.lt, в январе 2024 года средняя зарплата в Lidl Lietuva составляла 2037,84 евро "на бумаге".

В Lidl Lietuva работает больше 2800 человек. По всей Литве работает 82 магазина этой сети.