Сети Lidl и Rimi представили график работы в праздники

Торговая сеть Lidl сообщила, как будет работать в праздники. Седьмой год подряд магазины Lidl не будут работать 25 декабря и 1 января. В этом году магазины этой сети не раньше закроются в Сочельник и в канун Нового года. Магазины Rimi не будут работать 25 декабря и 1 января, однако в эти дни будут работать дежурные магазины этой сети.