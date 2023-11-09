Сеть Rimi просит покупателей срочно вернуть в магазин один товар

Торговцы просят покупателей не пользоваться этим товаром и как можно скорее вернуть его в ближайший магазин Rimi. Всем покупателям вернут деньги.
Информация о возможно небезопасном товаре:
Название: игрушка TRAKTORIUS SPIRE, SS23 EAN 5712873231584 (трактор)
Бренд / название: игрушка TRAKTORIUS SPIRE, SS23
Название и адрес производителя/ распространителя/ импортера: MaxToys ApS
Срок годности/ номер партии: ВСЕ
Причина отзыва товара: не отвечает требованиям стандарта EN 71-1:2014+A1:2018
Информация для покупателей:
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Не использовать в пищу
Не допускать контакта с пищей
Не использовать в качестве корма для животных