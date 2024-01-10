Сеть Rimi построит фабрику продовольствия и трудоустроит 340 человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В современном логистическом центре сети Rimi, находящемся в Мигучёнисе (Электренский муниципалитет), оборудуют автоматизированную фабрику по производству продукции Rimi, сообщает издание Verslo žinios.

По данным издания, фабрика займет площадь 75 000 кв. м.

По словам гендиректора Rimi Lietuvа Вайдаса Лукошявичюса, фабрику начнут эксплуатировать через 2-3 года. На производстве планируют трудоустроить 340 человек.

"В новом цеху мы сможем увеличить производство в 3 раза", – сказал vz.lt глава Rimi Lietuvа.

Всего в этом центре будет 850 рабочих мест.

Планируется, что в год на такой фабрике будут производить 6100 тонн кулинарных изделий и 2000 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий. Произведенную продукцию со склада ежедневно будут развозить по магазинам.

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