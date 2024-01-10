Сеть Rimi построит фабрику продовольствия и трудоустроит 340 человек

По данным издания, фабрика займет площадь 75 000 кв. м.
По словам гендиректора Rimi Lietuvа Вайдаса Лукошявичюса, фабрику начнут эксплуатировать через 2-3 года. На производстве планируют трудоустроить 340 человек.
"В новом цеху мы сможем увеличить производство в 3 раза", – сказал vz.lt глава Rimi Lietuvа.
Всего в этом центре будет 850 рабочих мест.
Планируется, что в год на такой фабрике будут производить 6100 тонн кулинарных изделий и 2000 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий. Произведенную продукцию со склада ежедневно будут развозить по магазинам.