Сеть Rimi построит фабрику продовольствия и трудоустроит 340 человек

По данным издания, фабрика займет площадь 75 000 кв. м.

По словам гендиректора Rimi Lietuvа Вайдаса Лукошявичюса, фабрику начнут эксплуатировать через 2-3 года. На производстве планируют трудоустроить 340 человек.

"В новом цеху мы сможем увеличить производство в 3 раза", – сказал vz.lt глава Rimi Lietuvа.

Всего в этом центре будет 850 рабочих мест.