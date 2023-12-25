Сеть Narvesen открыла новый магазин в необычном месте Вильнюса

"В наших планах – обновление большого числа магазинов, где клиенты могут купить кофе, более полезные закуски. Обновляющийся район вокзала и сам Железнодорожный вокзал - это место, где наблюдается большой поток людей, это стратегическое место для разных видов бизнеса", – сказал глава компании Reitan Convenience Lithuania, которая управляет магазинами Narvesen и кафе Caffeine, Саулюс Жиленас.