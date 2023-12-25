Сеть Narvesen открыла новый магазин в необычном месте Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Сеть мини-магазинов Narvesen открыла новую торговую точку в отремонтированном Вильнюсском железнодорожном вокзале. Это будет магазин новой концепции – тем, у кого мало времени, здесь предложат качественный фаст-фуд, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это пятый магазин новой концепции и 46-й магазин сети Narvesen.

"В наших планах – обновление большого числа магазинов, где клиенты могут купить кофе, более полезные закуски. Обновляющийся район вокзала и сам Железнодорожный вокзал - это место, где наблюдается большой поток людей, это стратегическое место для разных видов бизнеса", – сказал глава компании Reitan Convenience Lithuania, которая управляет магазинами Narvesen и кафе Caffeine, Саулюс Жиленас.

Меню Narvesen обновляли при участии автора блога Ant medinės lentelės Кристины Пишнюкайте-Шимкене. По словам Жиленаса, покупатели уже оценили экологический кофе кафе Caffeine, который можно найти в магазинах Narvesen.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии