Сеть Maxima ответила на вопрос, вернутся ли работающие круглосуточно магазины

Просто нет в этом необходимости – в магазины ночью приходит мало покупателей.

"Время работы магазина на ул. Миндауго, 11, в Вильнюсе мы меняли с учетом привычек покупателей. Во время пандемии Covid–19 мы сократили время работы магазина и больше его не меняли – сейчас магазин работает с 7 до 24 ч. Пока мы не планируем вернуть круглосуточный режим работы магазина, поскольку после полуночи клиентов бывает немного", – сказала представитель сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Однако время от времени сеть корректирует время работы магазинов. Это зависит от потока клиентов и обычно связано с сезонами. Летом магазины работают дольше, а с осени время работы снова сокращается.