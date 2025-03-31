Сеть Maxima информирует о времени работы на Пасху

„Мы готовимся к Пасхе.

В праздничное воскресенье будут отдыхать и наши коллеги, работающие в магазинах. Правда, чтобы их праздничный стол не был скудным, по традиции мы уделим особое внимание многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов – им подарим купоны Maximа“, – сказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Покупателям, которые не хотят стоять в очередях, она предлагает купить все необходимое заранее.

„Самый большой поток клиентов в магазинах наблюдается в Страстную пятницу в обед – пик приходится на 12 ч. Поэтому если вам чего-то не хватило, планируйте покупки до 10 ч. утра или вечером после 19 ч., когда поток спадет“, – советует Тракимайте-Шяшкувене.