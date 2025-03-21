2025.03.21 14:08

Сеть магазинов Lidl сообщает о времени работы на Пасху

 
ru.DELFI.lt
Kaune duris atvėrė nauja „Lidl“ parduotuvė
Kaune duris atvėrė nauja „Lidl“ parduotuvė
ФОТО: Bendrovės archyvas

Сеть магазинов Lidl сообщает, что в праздничное воскресенье, 20 апреля, ее магазины не будут работать по всей стране. 21 апреля магазины Lidl начнут работать 8 ч.

19 апреля все магазины сети будут работать по обычному графику.

„Мы продолжаем нашу многолетнюю традицию - Lidl не работает в самые большие праздники. Как и каждый год, Пасху наши работники отмечают в кругу семьи. Мы верим, что эта инициатива помогает добиться баланса между личной жизнью и работой, такой баланс необходим для нормального эмоционального состояния. Такое наше решение поддерживают как работники, так и клиенты сети“, – сказал представитель Lidl Lietuva Антанас Бубнялис.

Магазины Lidl не работают в праздники (на Рождество, Новый год и на Пасху) уже 8 год.

В компании Lidl Lietuva работают больше 2800 человек.

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