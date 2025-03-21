Сеть магазинов Lidl сообщает о времени работы на Пасху

19 апреля все магазины сети будут работать по обычному графику.
„Мы продолжаем нашу многолетнюю традицию - Lidl не работает в самые большие праздники. Как и каждый год, Пасху наши работники отмечают в кругу семьи. Мы верим, что эта инициатива помогает добиться баланса между личной жизнью и работой, такой баланс необходим для нормального эмоционального состояния. Такое наше решение поддерживают как работники, так и клиенты сети“, – сказал представитель Lidl Lietuva Антанас Бубнялис.
Магазины Lidl не работают в праздники (на Рождество, Новый год и на Пасху) уже 8 год.
В компании Lidl Lietuva работают больше 2800 человек.