Сеть магазинов Lidl сообщает, как будет работать на Рождество и Новый год

„По традиции, в эти зимние праздники наши работники смогут больше времени уделить своим близким и семьям. (...). Рождественская торговля у нас уже началась, мы знаем, что покупатели уже планируют праздничные покупки“, – сказала представитель компании Lidl Lietuva Сандра Савицкене.
25 декабря и 1 января магазины не будут работать вообще, 24 декабря они закроются в 18 ч., а 31 декабря – в 20 ч.
26 декабря все магазины сети будут работать с 9 до 20 ч.
На данный момент в Литве действует 77 магазинов сети Lidl.
Время работы Lidl в праздники:
24 декабря до 18 ч.
25 декабря все магазины будут закрыты.
26 декабря с 9 до 20 ч.
31 декабря до 20 ч.
1 января все магазины будут закрыты.
2 января магазины будут работать по обычному графику.