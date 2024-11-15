Сеть магазинов Lidl сообщает, как будет работать на Рождество и Новый год

Сеть магазинов Lidl сообщает о времени работы в зимние праздники. В Литве восьмой год подряд магазины этой сети не будут работать 25 декабря и 1 января. В Сочельник и канун Нового года магазины закроются раньше обычного, чтобы работники больше времени могли провести со своими близкими.