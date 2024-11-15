2024.11.15 12:44

Сеть магазинов Lidl сообщает, как будет работать на Рождество и Новый год

 
ru.DELFI.lt
„Lidl“
„Lidl“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Сеть магазинов Lidl сообщает о времени работы в зимние праздники. В Литве восьмой год подряд магазины этой сети не будут работать 25 декабря и 1 января. В Сочельник и канун Нового года магазины закроются раньше обычного, чтобы работники больше времени могли провести со своими близкими.

„По традиции, в эти зимние праздники наши работники смогут больше времени уделить своим близким и семьям. (...). Рождественская торговля у нас уже началась, мы знаем, что покупатели уже планируют праздничные покупки“, – сказала представитель компании Lidl Lietuva Сандра Савицкене.

25 декабря и 1 января магазины не будут работать вообще, 24 декабря они закроются в 18 ч., а 31 декабря – в 20 ч.

26 декабря все магазины сети будут работать с 9 до 20 ч.

На данный момент в Литве действует 77 магазинов сети Lidl.

Время работы Lidl в праздники:

  • 24 декабря до 18 ч.

  • 25 декабря все магазины будут закрыты.

  • 26 декабря с 9 до 20 ч.

  • 31 декабря до 20 ч.

  • 1 января все магазины будут закрыты.

  • 2 января магазины будут работать по обычному графику.

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