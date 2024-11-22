2024.11.22 15:13

Сеть Iki сообщает о графике работ на зимние праздники

 
ru.DELFI.lt
IKI parduotuvė
IKI parduotuvė
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Зимние праздники не за горами, поэтому сеть Iki информирует своих покупателей о графике работы на Рождество и Новый год. По словам пресс-секретаря Iki Гинтаре Китове, работать магазины будут так, чтобы удобно было и покупателям и клиентам.

По словам Китове, практика показывает – покупатели готовятся к праздникам ответственно.

Gintarė Kitovė

По словам Китове, 24 декабря магазины Iki закроются в 18 ч.

25 декабря обычные магазины работать не будут, однако в Вильнюсе работают 4 автономных магазина IKI GO!. Эти магазины находятся:

  • ул. Дидижёи, 6, Старый город;

  • ул. С.Станявичаус, 3, рядом с магазином Neste;

  • ал. Саулетякё, 2, рядом с общежитиями;

  • ул. Калварию, 2 – около Зеленого моста.

26 декабря магазины Iki будут открыты с 9 до 21 ч.

31 декабря магазины Iki будут работать до 20 ч.

1 января будут работать всего 30 магазинов сети.

1 января с 10 до 20 ч. будут работать:

В Вильнюсе и Вильнюсском районе:

  • IKI – VILNIUS, ул. Жирмуну, 2

  • IKI – MINDAUGO, ул. Миндауго, 25

  • IKI – MADA, ул. Виршулишкю, 40

  • IKI – ŽALIEJI EŽERAI, ул. Висалаукё, 1

  • IKI – ŠEŠKINĖ, ул. Шешкинес, 32

  • IKI – BALTUPIAI, ул. Дидлаукё, 80A-101

  • IKI – BENDORIAI, Старое укмергское шоссе, 8, Авиженяй

  • IKI – RIEŠĖ, ул. Молету, 13-1, Реше

В Каунасе и Каунасском районе:

  • IKI – KALNIEČIAI, ул. П.Лукшё, 60

  • IKI – GIRSTUPIS, ул. Ково 11-осёс, 22

  • IKI – ŠILAINIAI, шоссе Жемайчу, 23

  • IKI – DOMEIKAVA, ил. Игулос, 1

  • IKI – RINGAUDAI, ул. Маргирё, 2A, Рингаудай

Клайпеда и взморье:

  • IKI – VĖTRUNGĖ, проспект Тайкос 28

  • IKI – VYTURYS, ул. Лаукининку, 19-1

  • IKI – UNIVERSITETAS, ул. Херкаус Манто, 90-1

  • IKI – PALANGA, ул. Тайкос, 68a, Паланга

В других городах:

  • Алитус: IKI – ALYTUS, ул. Науёи, 2c

  • Биржай: IKI – ŠIRVENA, ул. Витауто, 27

  • Друскининкай: IKI – DRUSKININKAI, ул. Чюрлёнё, 107

  • Йонава: IKI – JONAVA 2, ул. Й.Басанавичаус, 6

  • Кедайняй: IKI – KĖDAINIAI, ул. Расос, 1

  • Мариямполе: IKI – AUŠRA, ул. Витауто, 48a

  • Паневежис: IKI – BASANAVIČIAUS, ул. Укмергес, 18

  • Паневежис: IKI – ROŽYNAS, ул. Пинявос, 10-1

  • Шяуляй: IKI – DAINAI, ул. Гардино, 2-2

  • Таураге: IKI – TAURAGĖ, ул. Гедимино, 21a

  • Тракай: IKI – TRAKAI, ул. Витауто, 60

  • Укмерге: IKI – UKMERGĖ, ул. Вильняус, 62

  • Висагинас: IKI – DOMINO, ул. Ветерану, 2

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