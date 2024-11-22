Сеть Iki сообщает о графике работ на зимние праздники

По словам Китове, практика показывает – покупатели готовятся к праздникам ответственно.
По словам Китове, 24 декабря магазины Iki закроются в 18 ч.
25 декабря обычные магазины работать не будут, однако в Вильнюсе работают 4 автономных магазина IKI GO!. Эти магазины находятся:
ул. Дидижёи, 6, Старый город;
ул. С.Станявичаус, 3, рядом с магазином Neste;
ал. Саулетякё, 2, рядом с общежитиями;
ул. Калварию, 2 – около Зеленого моста.
26 декабря магазины Iki будут открыты с 9 до 21 ч.
31 декабря магазины Iki будут работать до 20 ч.
1 января будут работать всего 30 магазинов сети.
1 января с 10 до 20 ч. будут работать:
В Вильнюсе и Вильнюсском районе:
IKI – VILNIUS, ул. Жирмуну, 2
IKI – MINDAUGO, ул. Миндауго, 25
IKI – MADA, ул. Виршулишкю, 40
IKI – ŽALIEJI EŽERAI, ул. Висалаукё, 1
IKI – ŠEŠKINĖ, ул. Шешкинес, 32
IKI – BALTUPIAI, ул. Дидлаукё, 80A-101
IKI – BENDORIAI, Старое укмергское шоссе, 8, Авиженяй
IKI – RIEŠĖ, ул. Молету, 13-1, Реше
В Каунасе и Каунасском районе:
IKI – KALNIEČIAI, ул. П.Лукшё, 60
IKI – GIRSTUPIS, ул. Ково 11-осёс, 22
IKI – ŠILAINIAI, шоссе Жемайчу, 23
IKI – DOMEIKAVA, ил. Игулос, 1
IKI – RINGAUDAI, ул. Маргирё, 2A, Рингаудай
Клайпеда и взморье:
IKI – VĖTRUNGĖ, проспект Тайкос 28
IKI – VYTURYS, ул. Лаукининку, 19-1
IKI – UNIVERSITETAS, ул. Херкаус Манто, 90-1
IKI – PALANGA, ул. Тайкос, 68a, Паланга
В других городах:
Алитус: IKI – ALYTUS, ул. Науёи, 2c
Биржай: IKI – ŠIRVENA, ул. Витауто, 27
Друскининкай: IKI – DRUSKININKAI, ул. Чюрлёнё, 107
Йонава: IKI – JONAVA 2, ул. Й.Басанавичаус, 6
Кедайняй: IKI – KĖDAINIAI, ул. Расос, 1
Мариямполе: IKI – AUŠRA, ул. Витауто, 48a
Паневежис: IKI – BASANAVIČIAUS, ул. Укмергес, 18
Паневежис: IKI – ROŽYNAS, ул. Пинявос, 10-1
Шяуляй: IKI – DAINAI, ул. Гардино, 2-2
Таураге: IKI – TAURAGĖ, ул. Гедимино, 21a
Тракай: IKI – TRAKAI, ул. Витауто, 60
Укмерге: IKI – UKMERGĖ, ул. Вильняус, 62
Висагинас: IKI – DOMINO, ул. Ветерану, 2