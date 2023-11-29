Сеть Iki представила график работы на праздники

По словам пресс-секретаря сети Вайды Будрене, 24 декабря магазины будут работать с 8 до 19 ч.

25 декабря магазины работать не будут, открыты будут лишь 5 автономных магазинов IKI GO: на ул. Диджёи, 6, на ул. С.Станявичаус, 3, на ул. Упес, 6, на проспекте Саванорю, 187D, на ул. Калварию, 2.