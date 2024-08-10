Сеть Esprit закрывает свои магазины не только в Литве

Права на бренд в Европе были проданы британской фирме Alteri.
В мае Esprit попросила признать ее отделение в Европе неплатежеспособным.
Esprit осуществляла деятельность примерно в 40 странах мира, ее основные офисы находились в Ратингене (Германия) и Гонконге.
В Литве закрывают три магазина сети Esprit. Причина простая - банкротство компании, которая владела франшизой Esprit.
В Литве продукцию Esprit продавали в магазинах ЗАО Lėvuo и на сайте lemodus.lt. Сообщается, что в вильнюсском ТЦ Panorama магазин будет работать до 21 августа, затем закроется навсегда.
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