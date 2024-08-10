Сеть Esprit закрывает свои магазины не только в Литве

Права на бренд в Европе были проданы британской фирме Alteri.

В мае Esprit попросила признать ее отделение в Европе неплатежеспособным.

Esprit осуществляла деятельность примерно в 40 странах мира, ее основные офисы находились в Ратингене (Германия) и Гонконге.

В Литве закрывают три магазина сети Esprit. Причина простая - банкротство компании, которая владела франшизой Esprit.