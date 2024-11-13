SeeNext: в ноябре более благоприятные цены предлагают торговые сети Lidl и Maxima

Как указывается в сообщении, после сравнения средней стоимости корзин покупок, приобретенных в ходе исследования, выяснилось, что в Lidl она составила 34,00 евро, в Maxima – 35,04 евро, в Rimi – 36,52 евро, в Norfa – 36,95 евро, в Iki – 38 евро.
В ходе исследования, проведенного 5 ноября, тайные покупатели SeeNext посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper в Вильнюсе и Каунасе. Была выбрана корзина из 24 самых дешевых потребительских товаров. Она состояла из продуктов, выбранных из разных категорий продуктов питания.
Результаты опроса, проведенного в ноябре, показывают, что молочные продукты дешевле всего стоили в торговой сети Lidl – 7,10 евро, дороже всего – в торговой сети Iki – 8,36 евро. Разница в цене между ними составляет 1,26 евро.
Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в торговой сети Norfa – 9,35 евро. Более высокой ценой на мясные продукты выделилась корзина товаров торговой сети Iki, где она достигла 10,35 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,00 евро.
Зерновые продукты оказались самыми дешевыми в торговых сетях Lidl и Norfa – по 3,16 евро каждая, а самыми дорогими – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена этой группы товаров составила 3,51 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,35 евро.
Фрукты и овощи дешевле всего обошлись в торговой сети Lidl – 2,17 евро, дороже всего – в Iki – 3,32 евро. Разница составила 1,15 евро.
За напитки тайные покупатели меньше всего заплатили в торговой сети Lidl – 7,45 евро, самая высокая стоимость продуктов этой категории была зафиксирована в торговой сети Rimi – 8,65 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,20 евро.
Самая низкая цена на остальные продукты в корзине – темный шоколад, белый сахар, подсолнечное масло и куриные яйца – зафиксирована в торговой сети Lidl – 4,10 евро, а самая высокая – в торговой сети Norfa – 5,33 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,23 евро.