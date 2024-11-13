SeeNext: в ноябре более благоприятные цены предлагают торговые сети Lidl и Maxima

В ноябре при выборе потребительских товаров по более выгодным ценам покупатели совершали покупки в торговых сетях Lidl и Maxima, а больше всего за покупки платили в Iki. Такие результаты были выявлены в ходе исследования, проведенного компанией тайных покупателей и исследований рынка SeeNext. Стоимость корзины в этих торговых сетях отличалась на несколько евро.