SeeNext: в мае самая дешевая корзина товаров была в Lidl, самая дорогая – в Iki

Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в Norfa – 10,09 евро. Самая высокая цена на мясную продукцию зафиксирована в корзине торговой сети Maxima, где она достигла 12,07 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,98 евро.

Результаты опроса, проведенного в мае, показывают, что молочные продукты были самыми дешевыми в торговой сети Lidl – 7,50 евро, а самыми дорогими в торговой сети Iki – 8,90 евро. Разница в цене между ними составляет 1,40 евро.

Сравнивая среднюю стоимость корзин товаров, купленных в ходе исследования, оказалось, что в торговой сети Lidl она составила 36,80 евро, в Norfa – 38,47 евро, в Rimi – 38,88 евро, в Maxima – 39,16 евро, а в Iki – 39,70 евро.

Дешевле всего зерновые продукты продавались в торговых сетях Lidl и Norfa – 3,13 евро, а дороже всего – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена на данную группу товаров составила 3,50 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,37 евро.

Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Maxima – 2,39 евро, а самая высокая – в торговой сети Norfa – 4,29 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,90 евро.