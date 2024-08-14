SeeNext: в августе самой дешевой торговой сетью стал Lidl, самой дорогой – Norfa

При сравнении средней стоимости продуктовых корзин, приобретенных в ходе исследования, выяснилось, что средняя стоимость в торговой сети Lidl составила более 34 евро, в магазинах Maxima – чуть более 37 евро, средняя стоимость в Rimi превысила 38 евро, в Iki она была равна почти 39 евро, тогда как средняя стоимость продуктовой корзины, приобретенной в магазинах Norfa, составила 40 евро.
В ходе исследования, проведенного 6 августа, тайные покупатели посетили вильнюсские и каунасские магазины пяти крупнейших торговых сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper. Для закупки была выбрана продуктовая корзина с набором из 25 самых дешевых товаров. В состав корзины вошли продовольственные товары различных категорий: молочные, мясные, злаковые, бакалея, фрукты, овощи и напитки.
Как показали результаты исследования, самые дешевые молочные продукты – в торговой сети Lidl (6,34 евро), а самые дорогие – в торговой сети Iki (7,83 евро). Разница в цене между ними составляет 1,49 евро.
Самые дешевые мясные изделия – также в торговой сети Lidl – 9,92 евро. Более дорогими мясными изделиями выделилась продуктовая корзина торговой сети Iki, где ее стоимость достигла 10,36 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,43 евро.
Самые дешевые злаковые продукты предлагает сеть Maxima – 3,18 евро, а самые дорогие – в торговой сети Norfa, где цена на эту группу товаров зафиксирована на уровне 3,56 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,38 евро.
Самые дешевые фрукты и овощи – в торговой сети Lidl – 2,67 евро, а самые дорогие – в торговой сети Iki – 3,27 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 0,60 евро.
Самая низкая цена на напитки – в сети Lidl – 6,85 евро. Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Rimi – 8,65 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 1,80 евро.
Самая низкая цена на остальные продукты в корзине – темный шоколад, белый сахар, яйца, подсолнечное масло и молотый кофе – зафиксирована в торговой сети Lidl – 5,76 евро, а самая высокая – в Norfa – 7,01 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 1,25 евро.