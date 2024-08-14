SeeNext: в августе самой дешевой торговой сетью стал Lidl, самой дорогой – Norfa

При сравнении средней стоимости продуктовых корзин, приобретенных в ходе исследования, выяснилось, что средняя стоимость в торговой сети Lidl составила более 34 евро, в магазинах Maxima – чуть более 37 евро, средняя стоимость в Rimi превысила 38 евро, в Iki она была равна почти 39 евро, тогда как средняя стоимость продуктовой корзины, приобретенной в магазинах Norfa, составила 40 евро.