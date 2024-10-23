SeeNext: какие литовские торговые сети были самыми дешевыми в октябре?

При сравнении средней стоимости корзин товаров, купленных в ходе исследования, выяснилось, что в магазинах Lidl и Norfa она составляла более 35 евро, в магазинах Maxima — более 36 евро, в магазинах Rimi и Iki — более 38 евро.
16 октября, в ходе проведенного исследования, тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper – в Вильнюсе и Каунасе. Для покупок была выбрана корзина из 25 самых дешевых потребительских товаров. В ее состав вошли продукты из разных категорий продовольственных товаров: молочные, мясные, крупы, бакалейные, фрукты, овощи и напитки.
Как показали результаты октябрьского исследования, самые дешевые молочные продукты предлагает торговая сеть Lidl – 7,10 евро, а самые дорогие – сеть Iki – 7,84 евро. Разница в ценах между ними составляет 0,74 евро. Самая дешевая мясная продукция – в торговой сети Norfa – 9,60 евро. Более дорогой мясной продукцией выделилась корзина товаров торговой сети Iki, где она стоила 10,36 евро. Разница между самой дорогой и самой дешевой корзинами составила 0,76 евро.
Самые дешевые зерновые продукты предлагают торговые сети Lidl и Norfa – 3,16 евро, а самые дорогие – в торговой сети Iki, где цена на эту группу продуктов зафиксирована на уровне 3,51 евро. Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами составляет 0,35 евро.
Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Lidl – 2,53 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 3,17 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 0,64 евро. Самые дешевые напитки в торговых сетях Iki и Iki — 8,42 евро. Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Rimi – 10,04 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 1,62 евро.
Самая низкая цена на остальные продукты в корзине – темный шоколад, белый сахар, яйца, подсолнечное масло и куриные яйца – зафиксирована в торговой сети Norfa – 3,79 евро, а самая высокая – в сети Iki – 4,92 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 1,13 евро.