SeeNext: какие литовские торговые сети были самыми дешевыми в октябре?

При сравнении средней стоимости корзин товаров, купленных в ходе исследования, выяснилось, что в магазинах Lidl и Norfa она составляла более 35 евро, в магазинах Maxima — более 36 евро, в магазинах Rimi и Iki — более 38 евро.

16 октября, в ходе проведенного исследования, тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper – в Вильнюсе и Каунасе. Для покупок была выбрана корзина из 25 самых дешевых потребительских товаров. В ее состав вошли продукты из разных категорий продовольственных товаров: молочные, мясные, крупы, бакалейные, фрукты, овощи и напитки.