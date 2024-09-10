SeeNext: где была самая дешевая корзина потребительских товаров в сентябре?

Стоимость корзины аналогичных товаров в крупнейших торговых сетях страны различается почти на несколько евро. Меньше всего за купленные товары в среднем исследователи заплатили в Lidl и Maxima – более 35 евро. В Iki и Rimi стоимость корзины превысила 37 евро, а в магазинах Norfa – почти 39 евро.
В ходе исследования, проведенного 3 сентября, тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей страны в Вильнюсе и Каунасе – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper. Для покупок была выбрана корзина из 25 самых дешевых потребительских товаров. В его состав вошли продукты, выбранные из разных категорий продуктов питания: молочные, мясные, зерновые, бакалейные, фрукты, овощи и напитки.
Исследование, проведенное в сентябре, показывает, что дешевле всего молочные продукты стоят в торговой сети Lidl – 7,06 евро, а дороже всего – в торговой сети Norfa – 8,55 евро. Разница в цене между ними составляет 1,50 евро.
Самая низкая цена мясных продуктов – 7,13 евро – в торговой сети Lidl. Более высокой ценой на мясные продукты выделялась корзина товаров в торговой сети Iki, где она достигла 7,46 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 0,33 евро.
Зерновые продукты дешевле всего стоят в торговой сети Maxima – 3,18 евро, а дороже всего в торговой сети Iki, где цена на эту группу товаров зафиксирована на уровне 3,51 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,33 евро.
Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Norfa – 3,02 евро, а самая высокая – в торговых сетях Iki и Lidl – 3,27 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,25 евро.
Цена на напитки самая низкая в торговых сетях Iki и Lidl – 8,52 евро. Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Rimi – 10,04 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,52 евро.
Остальная часть корзины, включающая темный шоколад, белый сахар, яйца, подсолнечное масло и молотый кофе, оказалась самой дешевой в Lidl – 5,96 евро. Самая высокая цена была в Norfa – 8,25 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 2,29 евро.