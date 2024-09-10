SeeNext: где была самая дешевая корзина потребительских товаров в сентябре?

В ходе исследования, проведенного 3 сентября, тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей страны в Вильнюсе и Каунасе – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper. Для покупок была выбрана корзина из 25 самых дешевых потребительских товаров. В его состав вошли продукты, выбранные из разных категорий продуктов питания: молочные, мясные, зерновые, бакалейные, фрукты, овощи и напитки.

Стоимость корзины аналогичных товаров в крупнейших торговых сетях страны различается почти на несколько евро. Меньше всего за купленные товары в среднем исследователи заплатили в Lidl и Maxima – более 35 евро. В Iki и Rimi стоимость корзины превысила 37 евро, а в магазинах Norfa – почти 39 евро.

Исследование, проведенное в сентябре, показывает, что дешевле всего молочные продукты стоят в торговой сети Lidl – 7,06 евро, а дороже всего – в торговой сети Norfa – 8,55 евро. Разница в цене между ними составляет 1,50 евро.

Самая низкая цена мясных продуктов – 7,13 евро – в торговой сети Lidl. Более высокой ценой на мясные продукты выделялась корзина товаров в торговой сети Iki, где она достигла 7,46 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 0,33 евро.