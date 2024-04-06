Secure Nordic Payments получила штраф в размере 210 000 евро

"В компании недавно произошли серьезные перемены, которые показывают наше постоянное стремление к совершенству и приспособлению к новым обстоятельствам. После проверки в 2023 г., когда были идентифицированы недочеты в нашей деятельности, мы сразу же, не дожидаясь решения ЦБ, переоценили и усовершенствовали процессы нашей деятельности. Мы обновили документы, структуризировали защиту на случай отмывания денег. Мы рады, что можем сообщить - большая часть недочетов устранена, а остальные обязательства мы выполним в ближайшее время", - сказано в комментарии компании.