SEB в Литве не будет обжаловать штраф ЕЦБ в 490 000 евро

В сообщении ЕЦБ говорится, что банки SEB в течение более двух лет, с июля 2022 года по сентябрь 2024 года, не обеспечивали соответствие своих параметров кредитного риска нормативным требованиям, даже несмотря на то, что ЕЦБ предоставил дополнительное время для устранения выявленных недостатков.