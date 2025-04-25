SEB в Литве не будет обжаловать штраф ЕЦБ в 490 000 евро

Об этом в пятницу сообщила агентству Elta представитель SEB в Литве Ева Кульвинскайте.
Как сообщил ЕЦБ, всем трем банкам SEB в странах Балтии назначены административные штрафы — эстонский SEB Pank оштрафован на 410 тыс. евро, латвийский банк SEB – на 340 тыс. евро.
Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на банки SEB в странах Балтии, составляет 1,24 млн. евро.
В сообщении ЕЦБ говорится, что банки SEB в течение более двух лет, с июля 2022 года по сентябрь 2024 года, не обеспечивали соответствие своих параметров кредитного риска нормативным требованиям, даже несмотря на то, что ЕЦБ предоставил дополнительное время для устранения выявленных недостатков.
„SEB предпринял шаги для устранения недостатков“, — говорится в заявлении банка на прошлой неделе.
„По данным ЕЦБ, некоторые из методов, основанные на внутренних рейтингах и используемые банками SEB в странах Балтии для расчета предела консерватизма (MoC), не соответствовали требованиям ЕЦБ, и недостатки не были устранены своевременно“, — сообщил SEB на прошлой неделе.
По данным надзорного органа, пруденциальный предел параметров риска определяется некоторыми внутренними рейтинговыми моделями банков, используемыми для значительной части их активов, оцененных по уровню риска.
ЕЦБ классифицировал нарушения банков как „средней тяжести“.