SEB: в 2024 г. жители охотнее совершали покупки онлайн – потратили 2,45 млрд евро

Оплата онлайн в Литве особенно популярна за так называемые услуги мобильности: аренду электросамокатов и краткосрочную аренду автомобилей, поездки, билеты на общественный транспорт, парковку транспортных средств и т. д.

По данным SEB, клиенты банка совершили в общей сложности 46 млн платежных операций с использованием платежных карт или открытого банкинга, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

„Данные показывают, что наши клиенты оплачивают онлайн широкий спектр товаров и услуг: от ежедневных билетов на общественный транспорт до отпускных перелетов и гостиниц, от подписок на новостные порталы до ювелирных изделий. Это дает компаниям четкий сигнал о необходимости улучшать среду электронной коммерции и развивать отношения с клиентами в цифровом пространстве“, - говорит Видмантас Маркявичюс, руководитель Отдела электронной коммерции SEB.

По оценкам, средняя стоимость одной покупки в прошлом году составила около 53 евро, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Маркявичюс отмечает, что при оплате покупок картой люди тратили в среднем почти 40 евро, а при переводе – более 70 евро.

„Разница почти двукратная, но она довольно просто объясняется. Значительную часть платежей по картам составляют небольшие платежи, например, за парковку или аренду электросамоката. В то время переводы выбирались при совершении крупных покупок или оплате коммунальных услуг“, - говорит руководитель Отдела электронной коммерции SEB.

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