SEB: в 2024 г. жители охотнее совершали покупки онлайн – потратили 2,45 млрд евро

„Данные показывают, что наши клиенты оплачивают онлайн широкий спектр товаров и услуг: от ежедневных билетов на общественный транспорт до отпускных перелетов и гостиниц, от подписок на новостные порталы до ювелирных изделий. Это дает компаниям четкий сигнал о необходимости улучшать среду электронной коммерции и развивать отношения с клиентами в цифровом пространстве“, - говорит Видмантас Маркявичюс, руководитель Отдела электронной коммерции SEB.
По данным SEB, клиенты банка совершили в общей сложности 46 млн платежных операций с использованием платежных карт или открытого банкинга, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Оплата онлайн в Литве особенно популярна за так называемые услуги мобильности: аренду электросамокатов и краткосрочную аренду автомобилей, поездки, билеты на общественный транспорт, парковку транспортных средств и т. д.
По оценкам, средняя стоимость одной покупки в прошлом году составила около 53 евро, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Маркявичюс отмечает, что при оплате покупок картой люди тратили в среднем почти 40 евро, а при переводе – более 70 евро.
„Разница почти двукратная, но она довольно просто объясняется. Значительную часть платежей по картам составляют небольшие платежи, например, за парковку или аренду электросамоката. В то время переводы выбирались при совершении крупных покупок или оплате коммунальных услуг“, - говорит руководитель Отдела электронной коммерции SEB.
После рождественского пика наступает спад
Оценивая потоки электронной коммерции, представитель банка отмечает, что рынок переживает спад летом и зимой. По его словам, в июне прошлого года количество банковских переводов было на 6% ниже среднего ежемесячного показателя за весь 2024 год, а расчетная стоимость платежей снизилась на 10%. Аналогичная тенденция преобладала в июле и августе.
Январь и февраль следуют после активного сезона рождественских покупок, в начале года покупатели становятся более бережливыми и пассивными, а имеющих у них дома продуктов достаточно на более продолжительное время. Таким образом, объемы интернет-покупок во второй половине зимы несколько снижаются.
„Крупные розничные сети часто подчеркивают, что как только заканчиваются главные праздники, сразу же начинается новая подготовка к Рождеству. Эта мысль показывает, какое большое значение торговцы придают декабрю, когда объемы торговли достигают пика. Хотя новости о распродажах громко звучат и в ноябре (День холостяков, Черная пятница), поведение и привычки покупателей свидетельствуют о том, что больше всего денег тратится за несколько недель до Рождества“, - отмечает Маркявичюс.
По данным банка SEB, в декабре 2024 года количество заказов товаров и услуг (оплаченных картой или банковским переводом) выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а общие расходы увеличились на целых 18%.