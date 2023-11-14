SEB ухудшил прогноз по темпам роста ВВП

"Прогноз по темпам роста ВВП Литвы ухудшен из-за более скромного прогноза по экспортным рынкам и более низкого ожидаемого роста потребления", – заявил Т. Повилаускас на конференции "Оживит ли восстанавливающаяся покупательная способность населения экономику в следующем году?"

Экономист также отметил, что прогноз ВВП на 2023 г. остается прежним – спад ВВП на 0,2%.

Тем не менее, он сказал, что в контексте еврозоны это неплохой результат, поскольку в Германии, Чехии, Швеции, Австрии и Эстонии наблюдается еще большее сокращение ВВП.

Т. Повилаускас отметил, что в 2023 году инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось. И все же прогноз по инфляции на следующий год – 2,8% – остается неизменным.

Также, по данным банка SEB, долгосрочная безработица в Литве остается низкой и составляет -1,8%. По итогам третьего квартала 2023 г., она на 0,4% пункта ниже, чем во втором квартале.

"Количество занятых и работающих растет", – заверил экономист.