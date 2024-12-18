2024.12.18 14:22

SEB консолидирует три банка в странах Балтии: главный офис будет в Таллинне

 
ru.DELFI.lt
ELTA
SEB bankas
SEB bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Группа SEB консолидирует свою деятельность в странах Балтии и объединяет три банка, работающих в регионе, в одно юридическое лицо. Главный офис объединенного юридического лица будет находиться в Эстонии, а филиалы – в Латвии и Литве.

Как сообщается в пресс-релизе банка, путем создания единого более крупного банка группа SEB стремится и впредь способствовать росту клиентов в Балтийском регионе и упростить процессы управления банком. Такой шаг предоставит преимущества частным клиентам банка во всех странах Балтии.

„Наши клиенты выиграют от упрощенной структуры управления, поскольку это сократит время вывода новых продуктов на рынок. У SEB имеются долгосрочные обязательства перед Балтийским регионом, и он готов продолжить развитие своей деятельности здесь“, — говорит руководитель службы стран Балтии SEB Ниина Айкяс.

Подчеркивается, что SEB продолжит свою банковскую деятельность в обычном режиме во всех трех странах Балтии.

„Уже несколько лет мы работаем как одна организация стран Балтии. Теперь мы делаем следующий шаг и согласовываем юридическую структуру с операционной моделью. Это естественный шаг для обеспечения дальнейшего роста нашего бизнеса в регионе стран Балтии. Это изменение знаменует собой начало нового, амбициозного этапа роста, позволяющего значительно упростить процессы обслуживания и отчетности. В то же время это означает, что мы сможем уделять больше времени и энергии потребностям наших клиентов“, — говорит руководитель банка SEB в Литве Соната Гутаускайте-Бубнелене.

Отмечается, что новая организационно-правовая структура должна приступить к работе в начале 2027 года, для этого необходимо получить разрешение местных органов финансового надзора и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

„У SEB есть долгосрочные цели в Балтийском регионе, и он готов продолжить развитие своей деятельности здесь“, – подчеркнула Н. Айкяс.

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