SEB консолидирует три банка в странах Балтии: главный офис будет в Таллинне

Как сообщается в пресс-релизе банка, путем создания единого более крупного банка группа SEB стремится и впредь способствовать росту клиентов в Балтийском регионе и упростить процессы управления банком. Такой шаг предоставит преимущества частным клиентам банка во всех странах Балтии.

„Наши клиенты выиграют от упрощенной структуры управления, поскольку это сократит время вывода новых продуктов на рынок. У SEB имеются долгосрочные обязательства перед Балтийским регионом, и он готов продолжить развитие своей деятельности здесь“, — говорит руководитель службы стран Балтии SEB Ниина Айкяс.

„Уже несколько лет мы работаем как одна организация стран Балтии. Теперь мы делаем следующий шаг и согласовываем юридическую структуру с операционной моделью. Это естественный шаг для обеспечения дальнейшего роста нашего бизнеса в регионе стран Балтии. Это изменение знаменует собой начало нового, амбициозного этапа роста, позволяющего значительно упростить процессы обслуживания и отчетности. В то же время это означает, что мы сможем уделять больше времени и энергии потребностям наших клиентов“, — говорит руководитель банка SEB в Литве Соната Гутаускайте-Бубнелене.