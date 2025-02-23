2025.02.23 07:13

Сдается квартира размером с коридор: чтобы попасть на кухню, не придется вставать с тахты

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Šnipiškėse išnuomojamas 9 kv. metrų dydžio butas
Šnipiškėse išnuomojamas 9 kv. metrų dydžio butas
ФОТО: Aruodas nuotr.

Рост цен на аренду жилья заставляет квартиросъемщиков искать более дешевые варианты, их компактность порой удивляет. В вильнюсском микрорайоне Шнипишкес предлагают квартиру площадью 9 кв. м. В ней есть тахта, кухня и душевая. Брокер сказала Delfi, что такое жилье пользуется большим спросом.

На сайте Aruodas.lt сказано, что в квартире сделан ремонт, она ждет арендатора.

Когда заходишь в квартиру, сразу попадаешь на кухню. В кухне есть плита и шкафчики, стоит стиральная машина, там же находится тахта и шкаф, есть душевая.

Šnipiškėse išnuomojamas 9 kv. metrų dydžio butas

Аренда обойдется в 280 евро в месяц, если договор заключают на год или – 310 евро, если договор заключают на полгода.

В сообщении сказано, что бытовая техника и мебель новые, есть раскладной стол.

„Квартиры находятся на первом этаже, есть отдельная зона. Все ваши соседи - наши арендаторы“, – сказано в сообщении.

Брокер Юстина Забараускебе сказала Delfi, что такие квартиры особенно популярны, самое большое их достоинство - цена.

„Такие квартиры идут нарасхват. Сложнее бывает, если нет вентиляции, окна, удобств, но все варианты, где есть кровать, небольшая кухня, душ с туалетом, разбирают без проблем“, – сказала Delfi брокер.

По ее словам, стоимость аренды такого жилья может быть в два раза ниже, чем у квартир стандартной площади.

Raktai

„В Шешкине и других спальных районах площадь квартир начинается с 35 кв. м, здесь почти в 3 раза меньше, поэтому и цена меньше“, – сказала Забараускене.

На вопрос, можно ли сказать, что это свидетельство высоких цен на аренду для части людей, она ответила: „Аренда в Вильнюсе дорогая, она съедает большую часть доходов“.

Забараускене сказала, что такие квартиры обычно арендуют не студенты.

„Есть много одиноких людей, поэтому такие квартиры арендуют не только студенты“, – заметила она.

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