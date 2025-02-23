Сдается квартира размером с коридор: чтобы попасть на кухню, не придется вставать с тахты

На сайте Aruodas.lt сказано, что в квартире сделан ремонт, она ждет арендатора.

Когда заходишь в квартиру, сразу попадаешь на кухню. В кухне есть плита и шкафчики, стоит стиральная машина, там же находится тахта и шкаф, есть душевая.

Аренда обойдется в 280 евро в месяц, если договор заключают на год или – 310 евро, если договор заключают на полгода.

В сообщении сказано, что бытовая техника и мебель новые, есть раскладной стол.

„Квартиры находятся на первом этаже, есть отдельная зона. Все ваши соседи - наши арендаторы“, – сказано в сообщении.

Брокер Юстина Забараускебе сказала Delfi, что такие квартиры особенно популярны, самое большое их достоинство - цена.