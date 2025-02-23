Сдается квартира размером с коридор: чтобы попасть на кухню, не придется вставать с тахты

На сайте Aruodas.lt сказано, что в квартире сделан ремонт, она ждет арендатора.
Когда заходишь в квартиру, сразу попадаешь на кухню. В кухне есть плита и шкафчики, стоит стиральная машина, там же находится тахта и шкаф, есть душевая.
Аренда обойдется в 280 евро в месяц, если договор заключают на год или – 310 евро, если договор заключают на полгода.
В сообщении сказано, что бытовая техника и мебель новые, есть раскладной стол.
„Квартиры находятся на первом этаже, есть отдельная зона. Все ваши соседи - наши арендаторы“, – сказано в сообщении.
Брокер Юстина Забараускебе сказала Delfi, что такие квартиры особенно популярны, самое большое их достоинство - цена.
„Такие квартиры идут нарасхват. Сложнее бывает, если нет вентиляции, окна, удобств, но все варианты, где есть кровать, небольшая кухня, душ с туалетом, разбирают без проблем“, – сказала Delfi брокер.
По ее словам, стоимость аренды такого жилья может быть в два раза ниже, чем у квартир стандартной площади.
„В Шешкине и других спальных районах площадь квартир начинается с 35 кв. м, здесь почти в 3 раза меньше, поэтому и цена меньше“, – сказала Забараускене.
На вопрос, можно ли сказать, что это свидетельство высоких цен на аренду для части людей, она ответила: „Аренда в Вильнюсе дорогая, она съедает большую часть доходов“.
Забараускене сказала, что такие квартиры обычно арендуют не студенты.
„Есть много одиноких людей, поэтому такие квартиры арендуют не только студенты“, – заметила она.