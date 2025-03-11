2025.03.11 14:31

Счета за отопление за февраль в Вильнюсе будут намного больше

 
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Самый крупный поставщик центрального отопления в Литве АО „Вильнюсские теплосети“ (VŠT) разослал клиентам счета за отопление за февраль. Отопление в квартире площадью 50 кв. м в реновированном доме в среднем составляет 66 евро с НДС (в прошлом году - 45 евро), в старом, энергетически неэффективном – 111 евро с НДС (в прошлом году - 79 евро), пишет портал madeinvilnius.lt.

Февраль в этом году был холодным. Если средняя температура в феврале в 2024 г. была +2 градуса, то в 2025 г. она была -3,5 градуса. Это привело к использованию большего количества теплоэнергии (на 1/5).

Кроме того, в этом сезоне отменен льготный НДС. В феврале 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 8,20 цт без НДС или 8,94 с 9% НДС, в 2024 г. цена была 7,55 цт/кВт/ч.

И более низкая температура, и более высокая цена привели к росту счетов.

Счета в этом году за февраль будут в среднем на 8% выше, чем за январь.

Представитель компании Рута Ясюленене сказала, что стоимость отопления зависит от конкретного дома, его энергетической эффективности.

„Жители старых, неухоженных, энергетически неэффективных домов платят за отопление больше“, – заметила она.

Поставщик тепла напоминает, что последние два месяца отопительного сезона отличаются тем, что по ночам бывает холодно, а днем - тепло. Надо помнить, что теплосети не регулируют температуру в домах, этим занимаются администраторы.

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