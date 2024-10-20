Сбережения в наличных? Если внесете деньги на банковский счет, банк может задать вам вопросы

Пользователь Facebook недавно спросил, что делать с 10 тысячами евро наличными, накопленными сбережениями и после продажи некоторых вещей. В комментариях одни объяснили, чтобы не объяснять банку, можно вносить деньги понемногу, другие предложили просто ничего не снимать со своего расчетного счета и тратить деньги наличными, чтобы избежать налогов и дополнительных вопросов от банка.
Банки не всегда понимают объяснения
Дайва Чибирене, президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов, пояснила, что в целом правовые акты не запрещают резиденту вносить деньги на свой банковский счет, какой бы суммы она ни была – даже если она составляет 100 тысяч евро.
„Банк может просто попросить обосновать, откуда взялись деньги. Если они получены легально, после обналичивания со своей банковской карты, то все в порядке. Возможно, вы накопили наличные еще с давних времен, когда, например, можно было даже получать зарплату наличными. Это объяснение очень простое. Но опять же от банка будет зависеть, насколько его устроит такое объяснение. Потому что бизнес также сталкивается с ситуациями, когда он пытается объяснить банку как происхождение полученных средств, так и содержание сделок, но банк не понимает“, - поясняет Д. Чибирене.
Правда, она подчеркнула, что Государственной налоговой инспекции точно не нужно платить налоги с внесенных на денежный вклад наличных. Однако вам придется заплатить банку комиссию, поскольку вы воспользовались его услугой – внесли наличные деньги на банковский счет.
„Каждый банк может устанавливать свой тариф. Некоторые взимают плату, некоторые нет, некоторые взимают более высокую ставку за мелкие купюры и т. д. Все зависит от ценообразования банка, они устанавливают тариф по своему желанию. А налоги в налоговую инспекцию за внесенные деньги не платятся. Только комиссия банку. У некоторых людей неправильное понимание – я положил деньги в банк, банк с меня что-то списал, таким образом, значит заплатил налоги с этих денег. Это не так“, — пояснила Д. Чибирене.
Отслеживают, какие транзакции типичны для клиента
По словам представителя по связям со СМИ банка SEB Иевы Даугуветите-Дашкевичене, чтобы понять деятельность клиента, характер денежных операций и спрогнозировать возможное финансовое поведение в будущем, как того требуют правовые акты, банк просит клиентов заполнить анкету о видах деятельности, источниках доходов, клиенты также указывают и планируемые обороты на счетах и в наличных. Она отметила, что эта информация позволяет понять, какие финансовые операции типичны для клиента, а какие можно назвать необычными.
„Если в ходе мониторинга деловых отношений выявляются необычные наличные или безналичные операции, мы можем задать дополнительные вопросы, попросить клиента обновить данные профиля, при необходимости запросить дополнительные документы. При мониторинге операций мы оцениваем всю доступную информацию о клиенте, поэтому конкретная сумма, с которой будут запрошены объяснения, не фиксирована и зависит от совокупности всех соответствующих обстоятельств. Частные клиенты могут внести наличные до 10 тысяч евро в месяц на банковский счет, привязанный к платежной карте. В банкоматах SEB можно внести бесплатно“, — пояснила И. Даугуветите-Дашкевичене.
Руководитель оперативного банковского управления Luminor Bank Аушрине Минцене подтвердила, что в отношении денежных вкладов выполняются все правовые акты, соблюдаются предусмотренные ими правила, а также учитываются критерии оценки их приемлемого риска.
„Мы не работаем с наличными в отделениях банка, поэтому наши клиенты могут внести деньги на свой счет через банкоматы без обязательного объяснения. Хотя конкретных ограничений по вкладам наличных денег на данный момент нет, специалисты банка имеют право дополнительно навести справки о происхождении средств каждого клиента независимо от суммы, если определенные действия клиента вызывают сомнения в соблюдении требований по предотвращению отмывания денег. Мы всегда рекомендуем сотрудничать с банком и подавать запрошенные документы, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание и возможность свободно распоряжаться своими средствами“, - сказала А. Минцене.
По ее словам, комиссия банка за внесение денег зависит от нескольких факторов, таких как сумма вносимых денег в месяц, какая у вас платежная карта, план обслуживания и т.д. В зависимости от этих факторов комиссия может не взиматься или достигать до 2% от внесенной суммы.