Сбережения в наличных? Если внесете деньги на банковский счет, банк может задать вам вопросы

Пользователь Facebook недавно спросил, что делать с 10 тысячами евро наличными, накопленными сбережениями и после продажи некоторых вещей. В комментариях одни объяснили, чтобы не объяснять банку, можно вносить деньги понемногу, другие предложили просто ничего не снимать со своего расчетного счета и тратить деньги наличными, чтобы избежать налогов и дополнительных вопросов от банка.

Дайва Чибирене, президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов, пояснила, что в целом правовые акты не запрещают резиденту вносить деньги на свой банковский счет, какой бы суммы она ни была – даже если она составляет 100 тысяч евро.

„Банк может просто попросить обосновать, откуда взялись деньги. Если они получены легально, после обналичивания со своей банковской карты, то все в порядке. Возможно, вы накопили наличные еще с давних времен, когда, например, можно было даже получать зарплату наличными. Это объяснение очень простое. Но опять же от банка будет зависеть, насколько его устроит такое объяснение. Потому что бизнес также сталкивается с ситуациями, когда он пытается объяснить банку как происхождение полученных средств, так и содержание сделок, но банк не понимает“, - поясняет Д. Чибирене.