Самые большие зарплаты в январе платила находящаяся под санкциями компания

На первом месте списка – компания IDS Borjomi Europe, торгующая Boržomi. Ее работники в среднем получили по 29 770 евро „на бумаге“ (обычно зарплаты в этой компании составляют 5000-7000 евро). В ней работают 12 человек.

Delfi сообщал, что имущество этой компании заморожено.

На втором месте в списке инвестиционная компания AGP investments, которая в январе в среднем выплатила своим работникам по 23 850 евро. В компании работают 8 человек.

На третьем месте компания Apple Lithuania - 21 990 евро ( в декабре 19, 540 евро). Обычные зарплаты в этой компании - 15 000–20 000 евро. В компании работают 17 человек.

Далее в списке компания Google Lithuania - 21 570 евро. В компании работают 18 человек.