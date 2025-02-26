2025.02.26 07:05

Самые большие зарплаты в январе платила находящаяся под санкциями компания

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
2025 metų sausį didžiausią vidutinį atlyginimą mokėjo sankcionuota bendrovė (asociatyvi nuotr.)
2025 metų sausį didžiausią vidutinį atlyginimą mokėjo sankcionuota bendrovė (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: Shutterstock

Самые большие средние зарплаты в январе в Литве выплатила компания, попавшая под международные санкции. Всего зарплаты больше 10 000 евро в январе выплатили 45 компаний, сообщает Фонд социального страхования („Содра“).

На первом месте списка – компания IDS Borjomi Europe, торгующая Boržomi. Ее работники в среднем получили по 29 770 евро „на бумаге“ (обычно зарплаты в этой компании составляют 5000-7000 евро). В ней работают 12 человек.

Delfi сообщал, что имущество этой компании заморожено.

На втором месте в списке инвестиционная компания AGP investments, которая в январе в среднем выплатила своим работникам по 23 850 евро. В компании работают 8 человек.

На третьем месте компания Apple Lithuania - 21 990 евро ( в декабре 19, 540 евро). Обычные зарплаты в этой компании - 15 000–20 000 евро. В компании работают 17 человек.

Далее в списке компания Google Lithuania - 21 570 евро. В компании работают 18 человек.

На пятом месте Ahlstrom Vilnius - 20 150 евро (в компании работают 4 человека).

Шестое место занимает Eleving Stella - 20 000 евро. Седьмое место - Edukacinio turinio sprendimai - 19 580 евро.

На восьмом месте компания GPS Capital Markets Europe - 17 750 евро. В компании работают 6 человек.

На девятом месте вильнюсская компания Utilitas Wind - 16 590 евро.

На десятом месте компания Foxpay - 16 580 евро (сейчас в компании работают 4 человека). Delfi сообщал, что компания судится с Центробанком Литвы из-за ограничения деятельности.

Самые большие средние зарплаты в январе 2024 года:

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