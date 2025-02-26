Самые большие зарплаты в январе платила находящаяся под санкциями компания

На первом месте списка – компания IDS Borjomi Europe, торгующая Boržomi. Ее работники в среднем получили по 29 770 евро „на бумаге“ (обычно зарплаты в этой компании составляют 5000-7000 евро). В ней работают 12 человек.
Delfi сообщал, что имущество этой компании заморожено.
На втором месте в списке инвестиционная компания AGP investments, которая в январе в среднем выплатила своим работникам по 23 850 евро. В компании работают 8 человек.
На третьем месте компания Apple Lithuania - 21 990 евро ( в декабре 19, 540 евро). Обычные зарплаты в этой компании - 15 000–20 000 евро. В компании работают 17 человек.
Далее в списке компания Google Lithuania - 21 570 евро. В компании работают 18 человек.
На пятом месте Ahlstrom Vilnius - 20 150 евро (в компании работают 4 человека).
Шестое место занимает Eleving Stella - 20 000 евро. Седьмое место - Edukacinio turinio sprendimai - 19 580 евро.
На восьмом месте компания GPS Capital Markets Europe - 17 750 евро. В компании работают 6 человек.
На девятом месте вильнюсская компания Utilitas Wind - 16 590 евро.
На десятом месте компания Foxpay - 16 580 евро (сейчас в компании работают 4 человека). Delfi сообщал, что компания судится с Центробанком Литвы из-за ограничения деятельности.
Самые большие средние зарплаты в январе 2024 года: