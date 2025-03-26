Самые большие зарплаты в Литве за февраль – литовский стартап выплатил почти 107 000 евро

На первом месте списка – Pixelmator Team, в которой в феврале работал 1 человек (в январе было 19 работников), средняя зарплата была 106 500 евро. Обычно зарплаты в этой компании были 4000–5000 евро, но в декабре прошлого года они подскочили до 14 860 евро.

Самые большие средние зарплаты в феврале 2025 года:

На втором месте - столичная компания Finansinės paslaugos Contis, в феврале ее работники получили по 42 860 евро. Обычная зарплата в этой компании 4000–5000 евро, однако в декабре зарплаты поднялись до 11 450 евро. Сейчас в компании работают 6 человек, в январе их было 9.