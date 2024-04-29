Самые большие зарплаты в Литве в марте платил организатор концертов

Самые большие зарплаты в марте 2024 года своим работникам выплатила компания Live Nation Lietuva, занимающаяся организацией концертов. Четыре ее работника в среднем получили по 101 200 евро, сообщает агентство BNS со ссылкой на Фонд социального страхования ("Содру").