Самые большие зарплаты в Литве в марте платил организатор концертов

Зарплаты четырех работников инвестиционной группы All Media Group в среднем составили 88 100 евро, литовского филиала польского деревоперерабатывающего предприятия Tarkett Polska – 38 600 евро (4 работника).
10 работников литовского филиала австрийской компании AMIC Energy Management в марте в среднем получили по 34 400 евро, 110 работников компании Kayak Lithuania – по 28 000 евро.
23 работника фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme в среднем получили по 25 300 евро, а пятеро работников компании SAP Lietuva – по 24 600 евро.
19 работников компании Chronosphere Lithuania в среднем в марте получили по 22 400 евро, 26 работников фармацевтической компании Novo Nordisk Pharma – 22 300 евро.