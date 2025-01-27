Самые большие зарплаты в Литве – в декабре платили по 10 000 евро и больше

Средние зарплаты в размере больше 10 000 евро в Литве выплатило больше 80 компаний, таковы новейшие данные Фонда социального страхования („Содры“). На этот раз на верхушке списка немало новых компаний. Большие зарплаты зачастую связаны с выплатой премий и надбавок.