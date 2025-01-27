2025.01.27 14:47

Самые большие зарплаты в Литве – в декабре платили по 10 000 евро и больше

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
2024 metų gruodį 86 įmonės mokėjo darbuotojams daugiau kaip 10 tūkst. eurų vidutines algas, neatskaičius mokesčių
2024 metų gruodį 86 įmonės mokėjo darbuotojams daugiau kaip 10 tūkst. eurų vidutines algas, neatskaičius mokesčių
ФОТО: Shutterstock

Средние зарплаты в размере больше 10 000 евро в Литве выплатило больше 80 компаний, таковы новейшие данные Фонда социального страхования („Содры“). На этот раз на верхушке списка немало новых компаний. Большие зарплаты зачастую связаны с выплатой премий и надбавок.

На первом месте списка – каунасская компания TT Cables Nordic со средней зарплатой 33 860 евро „на бумаге“ (в ноябре средняя зарплата составила 8860 евро). В компании работают 6 человек.

Самые большие зарплаты в декабре 2024 года:

На втором месте вильнюсская компания Whitebit - 29 800 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты в этой компании составляют 4000-8000 евро). В компании работают 17 человек.

Третье место - GPS Capital Markets Europe - с зарплатами 28 740 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты 6000-10 000 евро). В компании работают 6 человек.

Вильнюсская компания Vntrading своим 7 работникам выплатила в декабре в среднем по 28 160 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты 4000 евро).

На пятом месте LT Biotech с зарплатой 26 320 евро (обычные зарплаты 2000-4000 евро). В компании работают 11 человек.

2024 metų gruodį daugiau įmonių galėjo pasigirti 10 tūkst. eurų viršijančia mediana „popieriuje“

На шестом месте - компания Girteka Group, 5 работников которой в декабре получили по 21 690 евро „на бумаге“.

Далее идет компания SEIA - 20 290 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты в компании 6000-7000 евро). В компании работают 4 человека.

На восьмом месте компания Apple Lithuania, 4 работника которой в декабре получили по 19 540 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты 15 000-20 000 евро).

На девятом месте - Tikslus elementas со средней зарплатой 19 500 евро. В компании работают 5 человек (обычные зарплаты около 2000 евро).

На последнем месте мариямпольская Argodos Logistika - 19 300 евро (обычные зарплаты в ней 3000-10 000 евро).

Всего в декабре зарплаты выше 10 000 евро „на бумаге“ в Литве выплатили 86 компаний.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии