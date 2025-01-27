Самые большие зарплаты в Литве – в декабре платили по 10 000 евро и больше

На первом месте списка – каунасская компания TT Cables Nordic со средней зарплатой 33 860 евро „на бумаге“ (в ноябре средняя зарплата составила 8860 евро). В компании работают 6 человек.
Самые большие зарплаты в декабре 2024 года:
На втором месте вильнюсская компания Whitebit - 29 800 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты в этой компании составляют 4000-8000 евро). В компании работают 17 человек.
Третье место - GPS Capital Markets Europe - с зарплатами 28 740 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты 6000-10 000 евро). В компании работают 6 человек.
Вильнюсская компания Vntrading своим 7 работникам выплатила в декабре в среднем по 28 160 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты 4000 евро).
На пятом месте LT Biotech с зарплатой 26 320 евро (обычные зарплаты 2000-4000 евро). В компании работают 11 человек.
На шестом месте - компания Girteka Group, 5 работников которой в декабре получили по 21 690 евро „на бумаге“.
Далее идет компания SEIA - 20 290 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты в компании 6000-7000 евро). В компании работают 4 человека.
На восьмом месте компания Apple Lithuania, 4 работника которой в декабре получили по 19 540 евро „на бумаге“ (обычные зарплаты 15 000-20 000 евро).
На девятом месте - Tikslus elementas со средней зарплатой 19 500 евро. В компании работают 5 человек (обычные зарплаты около 2000 евро).
На последнем месте мариямпольская Argodos Logistika - 19 300 евро (обычные зарплаты в ней 3000-10 000 евро).
Всего в декабре зарплаты выше 10 000 евро „на бумаге“ в Литве выплатили 86 компаний.