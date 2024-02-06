Самые большие зарплаты в декабре – одна компания в среднем выплатила по 114 000 евро

Самые большие зарплаты в декабре получили работники литовского филиала рекламной компании VMware International Marketing Limited – 114 152 евро "на бумаге".

По данным "Содры", сейчас у компании уже нет работников, значит, вероятно, в декабре были выплачены выходные пособия (до этого в компании работали 4–5 человек). Правда, в Центре регистра нет данных о ликвидации компании.

На втором месте по размеру средней зарплаты в декабре была компания TT Cables Nordic - 37 700 евро, а в ноябре зарплаты в ней были 13 500 евро.

Около 37 000 евро своим работникам в среднем выплатила компания Moffatt & Nichol Baltics (в ноябре – 8000 евро).

Самые большие зарплаты в декабре:

На четвертом месте - литовский филиал Siemens Energy Oy - 22 300 евро (в ноябре 4700 евро).

На пятном месте, как и в ноябре, литовская транспортная компания Girteka Group, которая в декабре заплатила своим работникам в среднем 22 000 евро "на бумаге" (в ноябре – 20 200 евро). В компании работают 5 человек.