Самые большие зарплаты в декабре – одна компания в среднем выплатила по 114 000 евро

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Pinigai
Pinigai
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Самая большая средняя зарплата в декабре 2023 года в Литве составила больше 100 000 евро, а больше 10 000 евро "на бумаге" в среднем своим работникам выплатили около 100 компаний, таковы данные Фонда социального страхования ("Содры"). В первую пятерку вошли компании, занимающиеся рекламой, производством, торговлей и логистикой.

Самые большие зарплаты в декабре получили работники литовского филиала рекламной компании VMware International Marketing Limited – 114 152 евро "на бумаге".

По данным "Содры", сейчас у компании уже нет работников, значит, вероятно, в декабре были выплачены выходные пособия (до этого в компании работали 4–5 человек). Правда, в Центре регистра нет данных о ликвидации компании.

На втором месте по размеру средней зарплаты в декабре была компания TT Cables Nordic - 37 700 евро, а в ноябре зарплаты в ней были 13 500 евро.

Около 37 000 евро своим работникам в среднем выплатила компания Moffatt & Nichol Baltics (в ноябре – 8000 евро).

Самые большие зарплаты в декабре:

На четвертом месте - литовский филиал Siemens Energy Oy - 22 300 евро (в ноябре 4700 евро).

На пятном месте, как и в ноябре, литовская транспортная компания Girteka Group, которая в декабре заплатила своим работникам в среднем 22 000 евро "на бумаге" (в ноябре – 20 200 евро). В компании работают 5 человек.

Argodos Logistika в декабре заплатила своим работникам в среднем 21 200 евро.

Вильнюсская компания Mylios в декабре выплатила средние зарплаты в размере 20 900 евро.

Вильнюсская рекламная компания Apple Lithuania находится на восьмом месте рейтинга, она заплатила своим работникам в среднем 19 300 евро "на бумаге" (в ноябре 17 400 евро).

На девятом месте – компания Ericsson Lietuva - средняя зарплата в ней 19 100 евро.

На последнем месте рейтинга АО Invalda privatus kapitalas со средней зарплатой 18 200 евро.

В декабре многие компании обычно выплачивают своим работникам годовые премии, надбавки.

Средняя зарплата в Литве (не считая данные по частным компаниям) в третьем квартале 2023 года составляла 2018,2 евро "на бумаге".

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии