Самолет летевший в Рим вынужден был вернуться в Вильнюс

„Я в самолете, который в 5.45 ч. вылетел из Вильнюса в Рим. Через 15 минут после начала полета нам сообщили, что из соображений безопасности мы должны вернуться в Вильнюс. Мы сели в 6.30 ч., все в самолете, нас просят ждать дальнейших инструкций. Причину возвращения не называют, просят проявить терпение“, – сообщила DELFI читатель Виктория.