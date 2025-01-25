Самолет летевший в Рим вынужден был вернуться в Вильнюс

„Я в самолете, который в 5.45 ч. вылетел из Вильнюса в Рим. Через 15 минут после начала полета нам сообщили, что из соображений безопасности мы должны вернуться в Вильнюс. Мы сели в 6.30 ч., все в самолете, нас просят ждать дальнейших инструкций. Причину возвращения не называют, просят проявить терпение“, – сообщила DELFI читатель Виктория.
По ее словам, они провели в самолете 1,5 часа после чего им сообщили, что за ними едут автобусы и поменяют самолет, на котором они полетят в Рим. По новейшим данным, самолет в Рим должен вылететь в 14.40 ч.
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