Самое дешевое жилье в Литве можно купить и за несколько десятков тысяч евро

Несмотря на то, что с аукционов продают дешевое жилье, нередко это недвижимость в деревнях, квартиры площадью до 30 кв. м, которые больше напоминают притоны.
Если смотреть по объявлениям, то самый дешевый вариант продают в деревне Пашакяй (Радвилишкский район). За 999 евро можно купить две комнаты на втором этаже дома (54,37 кв. м). Дом нежилой, из коммуникаций только электричество, рабочая печь. Фотографий нет, но в объявлении сказано, что нужен капитальный ремонт. Упоминается, что можно торговаться.
В Венте (Акмянский район) за 2000 евро можно купить полквартиры. В другой половине живет пожилая женщина с сыном.
За 2200 евро можно приобрести две комнаты в Ализаве (Купишкский район), всего 38 кв. м. Есть гараж и два сарая.
Больше чем за 2000 евро в деревне Блауджюнай (Йонишкский район) можно купить целый дом (1955 г.). Площадь дома 111 кв. м, есть 15 соток земли. В доме 5 комнат. Дом заброшенный, в нем даже нет окон. На участке есть хозпостройки.
Похожих объявлений в регионах - масса.
В столице цены иные. За 16 000 евро можно купить часть необорудованной мансарды (20,87 кв. м) на ул. Шв. Стяпоно. Там нет стен, видны дыры в крыше. Все запущено. Нужен капитальный ремонт. Сообщается, что после ремонта 1 кв. м такого жилья стоит 4700 евро.
Дешевое жилье есть в Григишкес и Новой Вильне.
В микрорайоне Панеряй предлагают полностью оборудованные лофты по 21 700 евро за 10,86 кв. м.
Представитель компании Ober-Haus Марюс Чулада сказал, что такое дешевое жилье обычно в плохом состоянии и никому не нужно, владельцы стараются избавиться от него.
Он сказал, что такое жилье иногда покупают иностранцы, чтобы декларировать там место жительства в Литве. Такое имущество тоже находит своего покупателя, но требует немалых инвестиций.