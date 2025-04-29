Самая большая зарплата в Литве в марте была 38 000 евро

Компания датского капитала CM Kaunas занимает четвертое место - 34 770 евро. В компании работают 8 человек.

Третье место занимает компания Capital COM IP LTD - 36 460 евро (обычная зарплата 4000-8000 евро). В компании работают 12 человек.

На втором месте компания SAP Lietuva со средней зарплатой 38 000 евро (средняя зарплата в обычное время здесь составляет 10 000 евро). В компании работают 5 человек.

Самые большие средние зарплаты в марте 2025 года:

Скачки зарплат обычно связаны с выплатами зарплат и выходных пособий.

На первом месте компания американского капитала Kayak Lithuania. В компании работают 112 человек. В марте их зарплаты в среднем составляли 38 270 евро (обычные зарплаты 4000-10 000 евро).

На пятом месте вильнюсский организатор мероприятий Live Nation Lietuva - 34 550 евро (обычная зарплата 4000 евро). В компании 4 работников.

Далее в списке идет компания British American Tobacco Lietuva - 31 730 евро (обычная зарплата 5000–10 000 евро). В феврале в этой компании работали 5 человек, а 28 апреля – всего 3.

На седьмом месте зарегистрированная в Вильнюсе компания Eli Lilly Lietuva - 28 400 евро (обычная зарплата 9000 евро). В компании работают 9 человек.

Купишкская компания Lavisos agrogrupė занимает 8 место - зарплата 26 920 евро (обычно около 2000 евро). В компании работают 7 человек.