2025.04.29 07:02

Самая большая зарплата в Литве в марте была 38 000 евро

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Informacinės technologijos, serveriai (asociatyvi nuotr.)
Informacinės technologijos, serveriai (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

Самая большая средняя зарплата в Литве в марте была 38 000 евро. Больше 10 000 евро своим работникам „на бумаге“ в среднем заплатили больше 100 компаний, об этом свидетельствуют новые данные Фонда социального страхования („Содры“).

На первом месте компания американского капитала Kayak Lithuania. В компании работают 112 человек. В марте их зарплаты в среднем составляли 38 270 евро (обычные зарплаты 4000-10 000 евро).

Скачки зарплат обычно связаны с выплатами зарплат и выходных пособий.

Самые большие средние зарплаты в марте 2025 года:

На втором месте компания SAP Lietuva со средней зарплатой 38 000 евро (средняя зарплата в обычное время здесь составляет 10 000 евро). В компании работают 5 человек.

Третье место занимает компания Capital COM IP LTD - 36 460 евро (обычная зарплата 4000-8000 евро). В компании работают 12 человек.

Компания датского капитала CM Kaunas занимает четвертое место - 34 770 евро. В компании работают 8 человек.

На пятом месте вильнюсский организатор мероприятий Live Nation Lietuva - 34 550 евро (обычная зарплата 4000 евро). В компании 4 работников.

Далее в списке идет компания British American Tobacco Lietuva - 31 730 евро (обычная зарплата 5000–10 000 евро). В феврале в этой компании работали 5 человек, а 28 апреля – всего 3.

Farmacija (asociatyvi nuotr.)

На седьмом месте зарегистрированная в Вильнюсе компания Eli Lilly Lietuva - 28 400 евро (обычная зарплата 9000 евро). В компании работают 9 человек.

Купишкская компания Lavisos agrogrupė занимает 8 место - зарплата 26 920 евро (обычно около 2000 евро). В компании работают 7 человек.

На девятом месте находится вильнюсская компания Chronosphere Lithuania - 26 240 евро (обычная зарплата 9000 евро). В компании работают 18 человек.

На последнем месте - Medison Pharma Lithuania. Средняя зарплата в марте была 26 090 евро (обычная зарплата 9000 евро). В компании работают 12 человек.

Средняя зарплата в Литве: экспериментальная статистика показывает спад

Средняя зарплата в Литве (не считая частных компаний) в четвертом квартале 2024 года была 2335,9 евро „на бумаге“ (1432,2 евро „на руки“), информирует Государственное агентство данных. Вот статистика средней зарплаты по кварталам:

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