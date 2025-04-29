Самая большая зарплата в Литве в марте была 38 000 евро

На первом месте компания американского капитала Kayak Lithuania. В компании работают 112 человек. В марте их зарплаты в среднем составляли 38 270 евро (обычные зарплаты 4000-10 000 евро).
Скачки зарплат обычно связаны с выплатами зарплат и выходных пособий.
Самые большие средние зарплаты в марте 2025 года:
На втором месте компания SAP Lietuva со средней зарплатой 38 000 евро (средняя зарплата в обычное время здесь составляет 10 000 евро). В компании работают 5 человек.
Третье место занимает компания Capital COM IP LTD - 36 460 евро (обычная зарплата 4000-8000 евро). В компании работают 12 человек.
Компания датского капитала CM Kaunas занимает четвертое место - 34 770 евро. В компании работают 8 человек.
На пятом месте вильнюсский организатор мероприятий Live Nation Lietuva - 34 550 евро (обычная зарплата 4000 евро). В компании 4 работников.
Далее в списке идет компания British American Tobacco Lietuva - 31 730 евро (обычная зарплата 5000–10 000 евро). В феврале в этой компании работали 5 человек, а 28 апреля – всего 3.
На седьмом месте зарегистрированная в Вильнюсе компания Eli Lilly Lietuva - 28 400 евро (обычная зарплата 9000 евро). В компании работают 9 человек.
Купишкская компания Lavisos agrogrupė занимает 8 место - зарплата 26 920 евро (обычно около 2000 евро). В компании работают 7 человек.
На девятом месте находится вильнюсская компания Chronosphere Lithuania - 26 240 евро (обычная зарплата 9000 евро). В компании работают 18 человек.
На последнем месте - Medison Pharma Lithuania. Средняя зарплата в марте была 26 090 евро (обычная зарплата 9000 евро). В компании работают 12 человек.
Средняя зарплата в Литве: экспериментальная статистика показывает спад
Средняя зарплата в Литве (не считая частных компаний) в четвертом квартале 2024 года была 2335,9 евро „на бумаге“ (1432,2 евро „на руки“), информирует Государственное агентство данных. Вот статистика средней зарплаты по кварталам: