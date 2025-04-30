С завтрашнего дня ждут перемены: кафе Hesburger вводят залог или дополнительную плату за одноразовую посуду

В кафе сети Hesburger за одноразовую упаковку будут брать 0,05 евро.

Клиенты смогут выбирать и многоразовые упаковки, за которые будут брать залог 2 евро – деньги вернут, когда клиент вернет упаковку. Эту альтернативу смогут выбрать клиенты, которые будут есть в заведении. В чеке плата за упаковку будет выбита отдельно.

„Литва одна из первых в Евросоюзе осуществляет новый регламент и мы, с учетом правил, меняем порядок обслуживания. Мы ответственно готовились к изменениям и при сотрудничестве с государственными учреждениями искали способ наилучшего осуществления новых требований.