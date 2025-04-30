2025.04.30 16:33

С завтрашнего дня ждут перемены: кафе Hesburger вводят залог или дополнительную плату за одноразовую посуду

 
ru.DELFI.lt
"Hesburger"
"Hesburger"
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

С 1 мая вступают в силу принятые летом прошлого года поправки к закону об утилизации упаковок, запрещающие заведениям общепита бесплатно раздавать пластиковые одноразовые упаковки. Сеть заведений общепита Hesburger начинает работать по новым требованиям.

В кафе сети Hesburger за одноразовую упаковку будут брать 0,05 евро.

Клиенты смогут выбирать и многоразовые упаковки, за которые будут брать залог 2 евро – деньги вернут, когда клиент вернет упаковку. Эту альтернативу смогут выбрать клиенты, которые будут есть в заведении. В чеке плата за упаковку будет выбита отдельно.

„Литва одна из первых в Евросоюзе осуществляет новый регламент и мы, с учетом правил, меняем порядок обслуживания. Мы ответственно готовились к изменениям и при сотрудничестве с государственными учреждениями искали способ наилучшего осуществления новых требований.

Наша цель – предложить клиентам ясную, простую и прозрачную систему“, – сказала представитель Hesburger Ева Салмела.

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