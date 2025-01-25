С января в Литве увеличился однократный взнос за загрязняющие природу автомобили

Regitra сообщает, что размер взноса увеличится на 0,38-15,12 евро. Правда, точный размер взноса зависит от выбросов CO2 и вида горючего. Например, если речь идет об автомобиле с бензиновым двигателем и выбросы CO2 составляют 141 г/км, в прошлом году стоимость регистрации была 40,98 евро, в этом – 41,82 евро (разница в 0,84 евро).

Больше всего придется платить владельцам авто на дизельном топливе. Сумма может достигать 752 евро, если выбросы CO2 равны 301 г/км или выше.

Если такие выбросы CO2 у авто с бензиновым двигателем, то плата составит 376 евро, если с газовым – 338 евро.

Если выбросы авто составляют меньше 130 г/км, то ничего платить не надо.