С января в Литве увеличился однократный взнос за загрязняющие природу автомобили

Regitra сообщает, что размер взноса увеличится на 0,38-15,12 евро. Правда, точный размер взноса зависит от выбросов CO2 и вида горючего. Например, если речь идет об автомобиле с бензиновым двигателем и выбросы CO2 составляют 141 г/км, в прошлом году стоимость регистрации была 40,98 евро, в этом – 41,82 евро (разница в 0,84 евро).
Больше всего придется платить владельцам авто на дизельном топливе. Сумма может достигать 752 евро, если выбросы CO2 равны 301 г/км или выше.
Если такие выбросы CO2 у авто с бензиновым двигателем, то плата составит 376 евро, если с газовым – 338 евро.
Если выбросы авто составляют меньше 130 г/км, то ничего платить не надо.
Одноразовый сбор при регистрации загрязняющих природу автомобилей был введен в 2020 году. По данным Regitrа, в среднем при регистрации таких авто жители платят 100 евро.
В 2021 г. было собрано 31,8 млн. евро, в 2022 г. – 31,1 млн., в 2023 г. – 36,6 млн., в 2024 г до ноября – около 33,3 млн. евро.
По статистике, треть регистрируемых автомобилей - с выбросами СО2 до 130 г/км, их владельцы ничего не платят. Максимальный взнос платят владельцы 1% автомобилей.