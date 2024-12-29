2024.12.29 15:52

С января в Литве дорожают почтовые услуги

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

С 1 января 2025 года в Литве вступают в силу новые тарифы на почтовые услуги, дорожают пересылки по Литве и за границу.

По данным „Литовской почты“, внутри Литвы регистрированные и нерегистрированные посылки в среднем подорожают на 0,90 евро, пересылка нерегистрированных писем или открыток будет стоить 2 евро, регистрированных – 2,80 евро.

Малая корреспонденция до 500 г стоит 2,55 евро (нерегистрированная) и 3,10 евро (регистрированная).

Между тем нерегистрированная корреспонденция (до 500 г) будет стоить 2,55 евро, регистрированная – 3,45 евро. Посылки до 2 кг нерегистрированные будут стоить 4,40 евро, регистрированные – 5,05 евро.

Посылка по Литве с января будет стоить 3,75 евро (с НДС до 10 кг), за каждый дополнительный килограмм – 2,48 евро (с НДС).

С Нового года посылка за границу в среднем подорожает на 0,44 евро. Малая нерегистрированная корреспонденция (до 20 г) будет стоить на 0,38 евро больше.

На такую же сумму в среднем подорожает и пересылка регистрированной корреспонденции.

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