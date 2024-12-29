С января в Литве дорожают почтовые услуги

По данным „Литовской почты“, внутри Литвы регистрированные и нерегистрированные посылки в среднем подорожают на 0,90 евро, пересылка нерегистрированных писем или открыток будет стоить 2 евро, регистрированных – 2,80 евро.

Малая корреспонденция до 500 г стоит 2,55 евро (нерегистрированная) и 3,10 евро (регистрированная).

Между тем нерегистрированная корреспонденция (до 500 г) будет стоить 2,55 евро, регистрированная – 3,45 евро. Посылки до 2 кг нерегистрированные будут стоить 4,40 евро, регистрированные – 5,05 евро.

Посылка по Литве с января будет стоить 3,75 евро (с НДС до 10 кг), за каждый дополнительный килограмм – 2,48 евро (с НДС).