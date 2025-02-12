„С трудом представляю, как не повышать налоги“: придется ли Литве следовать примеру Эстонии?

„За четвертый квартал 2024 г. кредитные ведомства должны перевести налог ГНИ до последнего дня февраля, а после аудита, до 15 июня должны представить полную декларацию за 2024 год и уточнить взносы“, – уточнил процедуру уплаты этого налога ЦБ.

За 2023 г. банки перевели в бюджет 240 млн. евро, а за 2024 г. - еще 230 млн. евро.

Введение налога было инициировано ЦБ, который подсчитал, что из-за исключительных обстоятельств прибыль коммерческих банков в 2023 выросла в 3 раза и превысила миллиард евро.

Напомним, что банки „раздобревшие“ на повышении процентной ставки, в прошлом году навели политиков на мысль о введении нового налога, который назвали налогом солидарности. Эти средства были направлены на финансирование военной инфраструктуры.

Литва ввела налог на солидарность, а соседняя Эстония повысила налоги – в прошлом году НДС в стране подняли с 20 до 22%, в июле 2025 года этот налог увеличится до 24%, увеличат и подоходный налог.

„Его дизайн к концу 2025 года не будет генерировать доходы. Надо обратить внимание на то, что в Литве кредитные учреждения сейчас платят дополнительные 5% налога на прибыль (на часть прибыли выше 2 млн. евро), это почти 21% вместо стандартного 16%. Поэтому в долгосрочном периоде бюджет получает дополнительные доходы“, – указали представители ЦБ.

На вопрос, стоит ли продлевать действие этого налога, ЦБ ответил, что налог был введен временно, как реакция на временно сложившиеся обстоятельства, которые меняются вместе со снижением процентной ставки.

В Литве необлагаемый налогами размер составляет 747 евро, а минимальная зарплата – 1038 евро („на бумаге“). В Латвии необлагаемый налогами размер составляет 510 евро, а тариф подоходного налога разбит на две части: на месячные доходы до 8775 евро – 25,5%, больше 8775 евро – 33%.

Эксперты Swedbank в Эстонии заметили, что в этом году НДС в стране вырос с 20 до 22%, необлагаемый налогами минимум вырос до 654 евро, а минимальная зарплата – до 886 евро.

Эстонцы с завистью могут наблюдать показатели в Литве, где рост экономики в последнем квартале 2024 года составил 3,6%.

Эстонская экономика уже на протяжении какого-то времени находится в рецессии – в последнем квартале 2024 года ВВП уменьшился на 0,1%, если сравнивать с показателем за последний квартал 2023 года.

Ученый Вильнюсского университета Живиле Симонайтите-Василяускене сказала Delfi, что падение эстонской экономики связано и с ожиданиями жителей, которые ухудшились из-за роста налогов.Однако, по ее словам, часть налогов в Эстонии меньше, чем в Литве.

Она акцентировала, что в Литве минимальная зарплата „на бумаге“ выше, поскольку большую часть налогов платит работник, а работодатель всего 2%.

„Несмотря на более высокую минимальную зарплату, это не значит, что у людей в Эстонии больше покупательная способность, поскольку наблюдается большой рост цен“, – сказала представитель Swedbank Мари–Лиис Яагер.

Однако в силу налоговых нюансов самая высокая минимальная зарплата в странах Балтии в Эстонии - 810 евро „на руки“, в Литве - 777 евро, а в Латвии - 623 евро.

В январе президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Госсовет обороны договорился о повышении финансирования обороны в течение 4 лет до 5-6% ВВП.

Литва опережает соседей и в статистике по розничной торговле. Маурицас отмечает, что в Эстонии непропорционально разросся госсектор.

Другие экономисты отмечают, что падение экономики в Эстонии связано не только с налогами. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что в Литве хороший результат демонстрирует обрабатывающая промышленность, а в Эстонии ярче выражен сектор услуг.

„Например, налоги на бизнес в Эстонии ниже, чем в Литве - у нас стандартный тариф 16%, а эстонцы облагают налогами только перераспределяемую часть, т.е. то, что выплачивают в качестве дивидендов. У них есть и временный 2% налог на всю прибыль“, – сказала экономист.

В последние дни премьер Гинтаутас Палуцкас заявил, что такая договоренность на бумаге зафиксирована не была.

Спикер Саулюс Сквернялис уточнил, что заявления премьера не означает отказ от этого обязательства. Проценты, по его словам, нигде не указаны, но есть другие решения, связанные с деньгами.

Эксперты говорят, что с трудом представляют себе, как можно добиться этого, не повышая налоги.

„Я с трудом себе представляю, как это можно сделать без последовательного повышения налогов. Один из таких примеров - НДС.