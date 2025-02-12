„С трудом представляю, как не повышать налоги“: придется ли Литве следовать примеру Эстонии?

Напомним, что банки „раздобревшие“ на повышении процентной ставки, в прошлом году навели политиков на мысль о введении нового налога, который назвали налогом солидарности. Эти средства были направлены на финансирование военной инфраструктуры.
Введение налога было инициировано ЦБ, который подсчитал, что из-за исключительных обстоятельств прибыль коммерческих банков в 2023 выросла в 3 раза и превысила миллиард евро.
За 2023 г. банки перевели в бюджет 240 млн. евро, а за 2024 г. - еще 230 млн. евро.
„За четвертый квартал 2024 г. кредитные ведомства должны перевести налог ГНИ до последнего дня февраля, а после аудита, до 15 июня должны представить полную декларацию за 2024 год и уточнить взносы“, – уточнил процедуру уплаты этого налога ЦБ.
Правда, процентная ставка снижается, поэтому взносы за 2025 год значительно уменьшатся. Общая сумма должна составить около 100 млн. евро.
На вопрос, стоит ли продлевать действие этого налога, ЦБ ответил, что налог был введен временно, как реакция на временно сложившиеся обстоятельства, которые меняются вместе со снижением процентной ставки.
„Его дизайн к концу 2025 года не будет генерировать доходы. Надо обратить внимание на то, что в Литве кредитные учреждения сейчас платят дополнительные 5% налога на прибыль (на часть прибыли выше 2 млн. евро), это почти 21% вместо стандартного 16%. Поэтому в долгосрочном периоде бюджет получает дополнительные доходы“, – указали представители ЦБ.
Эстонская экономика уже на протяжении какого-то времени находится в рецессии – в последнем квартале 2024 года ВВП уменьшился на 0,1%, если сравнивать с показателем за последний квартал 2023 года.
Эстонцы с завистью могут наблюдать показатели в Литве, где рост экономики в последнем квартале 2024 года составил 3,6%.
Эксперты Swedbank в Эстонии заметили, что в этом году НДС в стране вырос с 20 до 22%, необлагаемый налогами минимум вырос до 654 евро, а минимальная зарплата – до 886 евро.
В Литве необлагаемый налогами размер составляет 747 евро, а минимальная зарплата – 1038 евро („на бумаге“). В Латвии необлагаемый налогами размер составляет 510 евро, а тариф подоходного налога разбит на две части: на месячные доходы до 8775 евро – 25,5%, больше 8775 евро – 33%.
Однако в силу налоговых нюансов самая высокая минимальная зарплата в странах Балтии в Эстонии - 810 евро „на руки“, в Литве - 777 евро, а в Латвии - 623 евро.
„Несмотря на более высокую минимальную зарплату, это не значит, что у людей в Эстонии больше покупательная способность, поскольку наблюдается большой рост цен“, – сказала представитель Swedbank Мари–Лиис Яагер.
Она акцентировала, что в Литве минимальная зарплата „на бумаге“ выше, поскольку большую часть налогов платит работник, а работодатель всего 2%.
„В Эстонии наоборот: большая часть налогов приходится на долю работодателя. Самые большие налоги за работника платят работодатели в Латвии“, – сравнила специалист.
Ученый Вильнюсского университета Живиле Симонайтите-Василяускене сказала Delfi, что падение эстонской экономики связано и с ожиданиями жителей, которые ухудшились из-за роста налогов.Однако, по ее словам, часть налогов в Эстонии меньше, чем в Литве.
„Например, налоги на бизнес в Эстонии ниже, чем в Литве - у нас стандартный тариф 16%, а эстонцы облагают налогами только перераспределяемую часть, т.е. то, что выплачивают в качестве дивидендов. У них есть и временный 2% налог на всю прибыль“, – сказала экономист.
Другие экономисты отмечают, что падение экономики в Эстонии связано не только с налогами. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что в Литве хороший результат демонстрирует обрабатывающая промышленность, а в Эстонии ярче выражен сектор услуг.
Литва опережает соседей и в статистике по розничной торговле. Маурицас отмечает, что в Эстонии непропорционально разросся госсектор.
В январе президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Госсовет обороны договорился о повышении финансирования обороны в течение 4 лет до 5-6% ВВП.
В последние дни премьер Гинтаутас Палуцкас заявил, что такая договоренность на бумаге зафиксирована не была.
Спикер Саулюс Сквернялис уточнил, что заявления премьера не означает отказ от этого обязательства. Проценты, по его словам, нигде не указаны, но есть другие решения, связанные с деньгами.
Эксперты говорят, что с трудом представляют себе, как можно добиться этого, не повышая налоги.
„Я с трудом себе представляю, как это можно сделать без последовательного повышения налогов. Один из таких примеров - НДС.
Удастся ли обойтись без этого? Ну, разве что удастся оптимизировать госсектор, урезать расходы на него и оттуда взять деньги, но боюсь, что столько, сколько надо на финансирование за счет реструктуризации не получим. Вопрос повышения налогов всеми силами пытаются обойти во всех политических дискуссиях, но без этого добиться повышения финансирования до 5–6% ВВП я с трудом представляю“, – сказал профессор Каунасского технологического университета Ритис Крушинскас.
Симонайтите-Василяускене сказала, что тут есть три пути: один из них – попытаться добиться эффективности в некоторых сферах, смотреть, можно ли с меньшими деньгами добиться той же эффективности, но этот способ длительный о болезненный.
„Второй такой же болезненный путь - поиск денег в „тени“, начиная с НДС, заканчивая другими налогами. Что касается быстрых способов, то это либо повышение налогов, либо дополнительные долги“, – сказала эксперт.
Все эксперты скептически оценили дальнейшее использование налога на солидарность, который платят банки.