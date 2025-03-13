С прилавков литовских аптек пропал препарат от анемии „Тардиферон“

По ее словам, когда речь идет о взаимозаменяемости препаратов, когда пациенту необходим тот или иной препарат, решение о его замене принимает врач, оценив ситуацию и состояние здоровья конкретного пациента.

„Однако в начале прошлой недели производитель сообщил о перебоях с поставками этого лекарства. Хотим обратить внимание на то, что в случаях сбоя в поставках компенсируемого препарата об этом информируется Государственная больничная касса, которая принимает соответствующие решения о включении другого препарата в список компенсируемых лекарств“, – сообщила в ответе агентству Elta пресс-секретарь службы Айсте Таутвидене.

Как сообщили в Государственной службе по контролю над лекарствами (ГСКЛ), служба уже получила официальное уведомление от производителя о перебоях с поставками препарата.

В реестр лекарственных препаратов включены и другие лекарства, действующим веществом которых является железо, поэтому у врачей есть альтернативы для назначения других лекарств с тем же действующим веществом.

Информация о перебоях с поставками препарата дошла и до аптек

Как сообщила руководитель коммуникационных проектов Eurovaistinė Камиле Шоблинске, в настоящее время на всем рынке наблюдается дефицит рецептурного препарата „Тардиферон“, предназначенного для лечения анемии, вызванной дефицитом железа.