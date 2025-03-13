С прилавков литовских аптек пропал препарат от анемии „Тардиферон“

Как сообщили в Государственной службе по контролю над лекарствами (ГСКЛ), служба уже получила официальное уведомление от производителя о перебоях с поставками препарата.
„Однако в начале прошлой недели производитель сообщил о перебоях с поставками этого лекарства. Хотим обратить внимание на то, что в случаях сбоя в поставках компенсируемого препарата об этом информируется Государственная больничная касса, которая принимает соответствующие решения о включении другого препарата в список компенсируемых лекарств“, – сообщила в ответе агентству Elta пресс-секретарь службы Айсте Таутвидене.
По ее словам, когда речь идет о взаимозаменяемости препаратов, когда пациенту необходим тот или иной препарат, решение о его замене принимает врач, оценив ситуацию и состояние здоровья конкретного пациента.
В реестр лекарственных препаратов включены и другие лекарства, действующим веществом которых является железо, поэтому у врачей есть альтернативы для назначения других лекарств с тем же действующим веществом.
Информация о перебоях с поставками препарата дошла и до аптек
Как сообщила руководитель коммуникационных проектов Eurovaistinė Камиле Шоблинске, в настоящее время на всем рынке наблюдается дефицит рецептурного препарата „Тардиферон“, предназначенного для лечения анемии, вызванной дефицитом железа.
„Поставщик лекарства сообщил нам о перебоях с поставками, мы активно следим за ситуацией и ждем дополнительной информации. Заметим, что этот препарат часто ищут в аптеках. Однако пациентам могут быть предложены назначенные врачом альтернативы, которые также могут помочь сократить дефицит железа“, — говорит Шоблинске.
Другие аптечные сети также сообщают о возможном перебое с поставками препарата.
На сайте Gintarinė vaistinė сообщается, что таблетки пролонгированного действия „Тардиферон“ 80 мг больше не поставляются.
Между тем, аптека Camelia еще на прошлой неделе сообщила, что остатки этого лекарства у нее есть только в Рокишкис, Кведарне, Юодупе, однако в указанных местах этих лекарств больше нет.
Регистрантом и производителем „Тардиферона“ является французская компания PIERRE FABRE MEDICAMENT.