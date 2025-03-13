2025.03.13 07:04

С прилавков литовских аптек пропал препарат от анемии „Тардиферон“

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vaistinė
Vaistinė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В начале марта с прилавков литовских аптек исчез популярный рецептурный препарат для лечения анемии „Тардиферон“.

Как сообщили в Государственной службе по контролю над лекарствами (ГСКЛ), служба уже получила официальное уведомление от производителя о перебоях с поставками препарата.

„Однако в начале прошлой недели производитель сообщил о перебоях с поставками этого лекарства. Хотим обратить внимание на то, что в случаях сбоя в поставках компенсируемого препарата об этом информируется Государственная больничная касса, которая принимает соответствующие решения о включении другого препарата в список компенсируемых лекарств“, – сообщила в ответе агентству Elta пресс-секретарь службы Айсте Таутвидене.

По ее словам, когда речь идет о взаимозаменяемости препаратов, когда пациенту необходим тот или иной препарат, решение о его замене принимает врач, оценив ситуацию и состояние здоровья конкретного пациента.

В реестр лекарственных препаратов включены и другие лекарства, действующим веществом которых является железо, поэтому у врачей есть альтернативы для назначения других лекарств с тем же действующим веществом.

Информация о перебоях с поставками препарата дошла и до аптек

Как сообщила руководитель коммуникационных проектов Eurovaistinė Камиле Шоблинске, в настоящее время на всем рынке наблюдается дефицит рецептурного препарата „Тардиферон“, предназначенного для лечения анемии, вызванной дефицитом железа.

„Поставщик лекарства сообщил нам о перебоях с поставками, мы активно следим за ситуацией и ждем дополнительной информации. Заметим, что этот препарат часто ищут в аптеках. Однако пациентам могут быть предложены назначенные врачом альтернативы, которые также могут помочь сократить дефицит железа“, — говорит Шоблинске.

Другие аптечные сети также сообщают о возможном перебое с поставками препарата.

На сайте Gintarinė vaistinė сообщается, что таблетки пролонгированного действия „Тардиферон“ 80 мг больше не поставляются.

Между тем, аптека Camelia еще на прошлой неделе сообщила, что остатки этого лекарства у нее есть только в Рокишкис, Кведарне, Юодупе, однако в указанных местах этих лекарств больше нет.

Регистрантом и производителем „Тардиферона“ является французская компания PIERRE FABRE MEDICAMENT.

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