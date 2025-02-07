С поста увольняют главу Via Lietuva Швайкаускаса

По данным портала, об увольнении его информировали в пятницу. По данным источников LRT.lt, такое решение правление компании приняло из-за нехватки политического доверия.

Сам Швайкаускас отказался комментировать ситуацию.

„Я не могу сейчас комментировать. Узнал только что, сейчас. Извините, пока комментариев не будет“, – сказал он.

Когда информация появилась в СМИ, Via Lietuva распространила пресс-релиз, в котором упоминается, что решение было принято с учетом изменения структуры организации и потребностей в другой компетенции.