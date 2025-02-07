2025.02.07 14:32

С поста увольняют главу Via Lietuva Швайкаускаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Marius Švaikauskas
Marius Švaikauskas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Глава Via Lietuva Марюс Швайкаускас покидает свой пост, сообщает портал LRT.lt.

По данным портала, об увольнении его информировали в пятницу. По данным источников LRT.lt, такое решение правление компании приняло из-за нехватки политического доверия.

Сам Швайкаускас отказался комментировать ситуацию.

„Я не могу сейчас комментировать. Узнал только что, сейчас. Извините, пока комментариев не будет“, – сказал он.

Когда информация появилась в СМИ, Via Lietuva распространила пресс-релиз, в котором упоминается, что решение было принято с учетом изменения структуры организации и потребностей в другой компетенции.

„Один этап осуществлен, время идти дальше. В ходе планирования перемен, устойчивого финансирования инфраструктуры дорог и обновления стратегии расширения, (...) нужна иная компетенция“, – цитируются слова председателя правления Via Lietuva Руты Бутаутене-Пиворюнене.

„От имени правления хочу поблагодарить Марюса Швайкаускаса за проделанную работу и заложенный фундамент для дальнейшего развития компании“, – прибавила она.

По данным LRT, перед заседанием правления в 13 ч. Швайкаускасу предложили уйти с работы по обоюдному согласию сторон, однако он отказался, заявив, что не услышал аргументов и замечаний, в силу которых он должен уйти с поста.

Вскоре будет объявлен конкурс на должность нового главы АО Via Lietuva. ВРИО организации будет Мартинас Гедаминскас.

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