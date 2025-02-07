С поста увольняют главу Via Lietuva Швайкаускаса

По данным портала, об увольнении его информировали в пятницу. По данным источников LRT.lt, такое решение правление компании приняло из-за нехватки политического доверия.
Сам Швайкаускас отказался комментировать ситуацию.
„Я не могу сейчас комментировать. Узнал только что, сейчас. Извините, пока комментариев не будет“, – сказал он.
Когда информация появилась в СМИ, Via Lietuva распространила пресс-релиз, в котором упоминается, что решение было принято с учетом изменения структуры организации и потребностей в другой компетенции.
„Один этап осуществлен, время идти дальше. В ходе планирования перемен, устойчивого финансирования инфраструктуры дорог и обновления стратегии расширения, (...) нужна иная компетенция“, – цитируются слова председателя правления Via Lietuva Руты Бутаутене-Пиворюнене.
„От имени правления хочу поблагодарить Марюса Швайкаускаса за проделанную работу и заложенный фундамент для дальнейшего развития компании“, – прибавила она.
По данным LRT, перед заседанием правления в 13 ч. Швайкаускасу предложили уйти с работы по обоюдному согласию сторон, однако он отказался, заявив, что не услышал аргументов и замечаний, в силу которых он должен уйти с поста.
Вскоре будет объявлен конкурс на должность нового главы АО Via Lietuva. ВРИО организации будет Мартинас Гедаминскас.