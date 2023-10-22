С понедельника в литовских магазинах не останется части изделий из нагревательного табака

Запрет был утвержден парламентом в начале лета 2023 года. Кроме того, производителей нагревательного табака обязали указывать на пачках информацию об опасности для здоровья. До сих пор в Литве не запрещали продажу табачных изделий со вкусами и запахами.

Этот запрет будет действовать не только в Литве, но и во всем Евросоюзе.

Delfi сообщал, что введенный запрет коснется около трети табачного рынка. Такую информацию предоставил глава Национальной ассоциации производителей табака Арнас Невераускас.

Представитель Philip Morris Baltic Людас Закарявичюс сказал, что с рынка придется изъят табачные палочки со вкусом ментола.