С понедельника открывается железнодорожный маршрут Вильнюс-Таллинн

Перевозчики Литвы, Латвии и Эстонии – LTG Link, Vivi и Elron согласовали расписания поездов так, чтобы пассажиры могли в течение 10 часов добраться из Вильнюса в Таллин с двумя пересадками – в Риге и в Валге.

Поезда на этом маршруте будут курсировать ежедневно: из Таллинна они будут выезжать в 10.25 ч. (в Вильнюс приезжать в 21 ч.), а из Вильнюса в 7.05 ч. и в Таллинне будут в 17.35 ч.

На этом поезде можно будет добраться и до Тарту.

По данным LTG Link, пока пассажирам придется покупать три билета в каждой стране, однако перевозчики работают над созданием единой системы продажи билетов.