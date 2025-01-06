2025.01.06 12:15

С понедельника открывается железнодорожный маршрут Вильнюс-Таллинн

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ru.DELFI.lt
„LTG Link“ traukinys
„LTG Link“ traukinys
ФОТО: LTG Link nuotr.

С понедельника открывается железнодорожный маршрут Вильнюс-Таллинн, который продлит действующий уже год маршрут Вильнюс-Рига, пишет портал madeinvilnius.lt BNS.

Перевозчики Литвы, Латвии и Эстонии – LTG Link, Vivi и Elron согласовали расписания поездов так, чтобы пассажиры могли в течение 10 часов добраться из Вильнюса в Таллин с двумя пересадками – в Риге и в Валге.

Поезда на этом маршруте будут курсировать ежедневно: из Таллинна они будут выезжать в 10.25 ч. (в Вильнюс приезжать в 21 ч.), а из Вильнюса в 7.05 ч. и в Таллинне будут в 17.35 ч.

На этом поезде можно будет добраться и до Тарту.

По данным LTG Link, пока пассажирам придется покупать три билета в каждой стране, однако перевозчики работают над созданием единой системы продажи билетов.

До сих пор из Вильнюса тоже можно было поехать в Таллинн на поезде, но это было неудобно из-за несостыковки в расписаниях, поэтому поездка длилась больше дня.

Гендиректор „Литовских железных дорог“ Эгидиюс Лазаускас сказал, что LTG Link добивается, чтобы до Таллинна можно было добраться с одной пересадкой.

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