С понедельника меняется время работы магазинов сети Lidl

Изменится время работы магазинов в Вильнюсе, Кауансе, Клайпеде, Клайпедском районе, Утене, Паланге, Паневежисе, Молетай, Плунге и Кретинге. Осенью и зимой время работы магазинов сократится на час, вечером они будут работать до 22, а не до 23 часов. Некоторые магазины откроются в 8, а не в 7 ч.

„Напоминаем покупателям, что с понедельника изменится время работы некоторых магазинов нашей сети. Это традиционные перемены. Как и ежегодно время работы меняется с летнего на осеннее с учетом распределения потоков покупателей“, – сказал представитель Lidl Lietuva Антанас Бубнялис.

Информацию о времени работы магазинов можно найти в интернете, на сайте компании.