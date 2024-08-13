С осени прямые рейсы свяжут Вильнюс и Дюссельдорф

„В последние годы мы много работали над тем, чтобы обеспечить удобное сообщение между Литвой и Германией. Еще одним направлением с осени является Дюссельдорф, один из главных экономических центров Германии. После запуска этого маршрута в сети Литовских аэропортов у нас будут полеты в шесть крупнейших аэропортов Германии и десять регулярных маршрутов между Литвой и Германией“, - цитируется в сообщении министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.