С мая в обороте станет меньше 1 и 2-центовых монет: о чем должны помнить жители

Новый порядок коснется всех поставщиков товаров и услуг, включая банки. Представитель банка Urbo Юлюс Ивашка обратил внимание на то, что этот порядок никак не коснется выплат и взносов. Округлять будут только расценки на услуги.

Общую сумму счета будут округлять по математическому правилу: в меньшую или большую сторону до ближайших 5 центов (до цифры на 5 или 0).

Важно также помнить, что округлять сумму будут только при наличном расчете, в остальных случаях цены не будут меняться. Кроме того, будут округлять возвращаемую покупателю сумму наличными, если он вернет товар или деньги за некачественную услугу.

Сообщается, что самое главное, о чем должны помнить жители - это то, что новый порядок никак не повлияет на цены на товары и услуги. Округлять будут лишь конечную сумму.

„Если человек захочет перевести или внести на счет, к примеру, 150,16 евро – эта сумма и будет принята. Округлят только комиссию.Например, услуга стоит 0,62 евро, значит с 1 мая клиент будет платить 0,60 евро“, – сказал Ивашка.

Монеты достоинством в 1 и 2 евроцента не исчезнут, ими можно будет платить за покупки всю жизнь. Только сумму будут округлять и новые монеты не будут чеканить, их будет меньше в обороте.

„Также важно знать, что если при наличном расчете вы не согласитесь с округлением, то товар или услугу вам не смогут продать. Однако нужную сумму вы всегда можете заплатить банковской картой“, – подчеркнул Ивашка.