С мая в обороте станет меньше 1 и 2-центовых монет: о чем должны помнить жители

Сообщается, что самое главное, о чем должны помнить жители - это то, что новый порядок никак не повлияет на цены на товары и услуги. Округлять будут лишь конечную сумму.
Важно также помнить, что округлять сумму будут только при наличном расчете, в остальных случаях цены не будут меняться. Кроме того, будут округлять возвращаемую покупателю сумму наличными, если он вернет товар или деньги за некачественную услугу.
Общую сумму счета будут округлять по математическому правилу: в меньшую или большую сторону до ближайших 5 центов (до цифры на 5 или 0).
Новый порядок коснется всех поставщиков товаров и услуг, включая банки. Представитель банка Urbo Юлюс Ивашка обратил внимание на то, что этот порядок никак не коснется выплат и взносов. Округлять будут только расценки на услуги.
„Если человек захочет перевести или внести на счет, к примеру, 150,16 евро – эта сумма и будет принята. Округлят только комиссию.Например, услуга стоит 0,62 евро, значит с 1 мая клиент будет платить 0,60 евро“, – сказал Ивашка.
Монеты достоинством в 1 и 2 евроцента не исчезнут, ими можно будет платить за покупки всю жизнь. Только сумму будут округлять и новые монеты не будут чеканить, их будет меньше в обороте.
„Также важно знать, что если при наличном расчете вы не согласитесь с округлением, то товар или услугу вам не смогут продать. Однако нужную сумму вы всегда можете заплатить банковской картой“, – подчеркнул Ивашка.
Если у вас накопилось много монет по 1 и 2 цента, вы можете обменять их на более крупные монеты в кассах Центробанка Литвы, в других банках, предоставляющих подобные услуги. Правда, делать это необязательно, поскольку эти монеты будут действительны, пока не исчезнут из оборота полностью.
Ивашка также сказал, что этой ситуацией могут воспользоваться мошенники.
„Наверное, многие помнят истории десятилетней давности, когда к людям в дома приходили мошенники „списать серийные номера с банкнот“ и обещали хороший курс обмена литов на евро. Я бы не удивился, если бы сейчас злоумышленники начали делать что-то подобное. Помните, что в связи с вступлением в силу нового порядка, не будет никакого обмена монет, их сбора и т.п. услуг „на дому“, – заметил он.
Производство этих мелких монет стоит дороже самих монет. Монеты теряются или оказываются в копилках, карманах, шкафчиках, машинах, фонтанах. Поскольку эти монеты нужны, чтобы отдавать сдачу, ЦБ вынужден регулярно их чеканить и пускать в оборот.
От использования этих монет отказались семь стран еврозоны: Финляндия, Нидерланды, Словакия, Италия, Ирландия, Бельгия и Эстония.