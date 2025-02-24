С мая рейсы из Паланги в Анталию будут выполняться 3 раза в неделю

Туроператор Join UP! Baltic сообщает, что новый чартерный рейс в Турцию из Палангского аэропорта стартует 16 апреля и будет выполняться два раза в неделю. В мае рейсы станут более частыми – они будут выполняться три раза в неделю.

В сентябре рейсы в Анталью снова будут продлены – рейсы будут выполняться дважды в неделю, а в октябре они активизируются и до 3 ноября будут выполняться три раза в неделю.

Рейсы в Турцию станут вторым маршрутом Join UP! Baltic из Паланги. Недавно компания объявила о своих первых чартерных рейсах в Египет, Шарм-эль-Шейх, которые стартуют в сентябре этого года и продолжатся в течение всего зимнего сезона.