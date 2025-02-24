2025.02.24 10:58

С мая рейсы из Паланги в Анталию будут выполняться 3 раза в неделю

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Turkija, Antalija
Turkija, Antalija
ФОТО: Shutterstock

С мая увеличится количество рейсов из Палангского аэропорта в курортную Анталью в Турции – летать туда можно будет три раза в неделю.

Туроператор Join UP! Baltic сообщает, что новый чартерный рейс в Турцию из Палангского аэропорта стартует 16 апреля и будет выполняться два раза в неделю. В мае рейсы станут более частыми – они будут выполняться три раза в неделю.

В сентябре рейсы в Анталью снова будут продлены – рейсы будут выполняться дважды в неделю, а в октябре они активизируются и до 3 ноября будут выполняться три раза в неделю.

Рейсы в Турцию станут вторым маршрутом Join UP! Baltic из Паланги. Недавно компания объявила о своих первых чартерных рейсах в Египет, Шарм-эль-Шейх, которые стартуют в сентябре этого года и продолжатся в течение всего зимнего сезона.

По данным Литовских аэропортов, в прошлом году пассажиропоток в Палангском аэропорту достиг 378 тыс. и почти на четверть превысил показатель 2023 года. Всего в прошлом году в Паланге было обслужено более 4,3 тыс. рейсов – на 15 проц. больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии