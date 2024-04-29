2024.04.29 16:56

С мая меняется время работы некоторых магазинов сети Rimi

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

С 1 мая меняется время работы некоторых магазинов Rimi. Изменения коснутся времени работы трех магазинов сети в Вильнюсе, Лентварисе и Друскининкай. По словам пресс-секретаря Rimi Lietuva Эгле Красаускене, такие изменения обычно происходят в летний период, магазины начинают работать дольше.

"В теплое время суток покупатели позже приходят в магазины, меняются их привычки", – сказала пресс-секретарь.

Три магазина сети будут работать на час дольше.

"В Лентварисе (ул. Лентварё, 61A) с 1 мая магазин будет работать с 8 до 22 ч., в Вильнюсе (на ул. Викингу, 3) – с 9 до 22 ч., а в Друскининкай (аллея Вильняус, 22 ) с понедельника по четверг и по воскресеньям магазин будет работать с 9 до 21 ч., а по пятницам и субботам с 9 до 22 ч.", – сказала Красаускене.

Всего в Литве работает 89 магазинов сети Rimi.

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