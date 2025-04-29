2025.04.29 14:21

С мая меняется время работы некоторых магазинов Rimi

 
ru.DELFI.lt
„Rimi“ parduotuvių darbo laikas
„Rimi“ parduotuvių darbo laikas
ФОТО: Bendrovės archyvas

С наступлением теплого времени года жители меняют свои привычки, больше времени проводят на природе и в поездках. Все чаще в магазины они едут не сразу после работы, а позже вечером. Поэтому с 1 мая магазины компании Rimi Lietuva корректируют время работы.

Пресс-секретарь сети Rimi Эгле Красаускене сказала, что время работы магазинов меняют в зависимости от привычек клиентов, а они связаны с сезонами.

„Зимой поток покупателей прекращается достаточно рано, большинство заезжало в магазины сразу после работы. Когда на улице теплеет, клиенты чаще приходят в магазины позже. Поэтому мы меняем время некоторых наших магазинов в выходные дни. Один из вильнюсских магазинов будет открываться раньше“, – заметила она.

Магазин Rimi Nordika в Вильнюсе будет работать в воскресные дни с 9 до 22 часов, а Rimi Antakalnis - с 8 до 21 ч.

С 1 мая меняется время работы Rimi Pulko в Алитусе – магазин будет работать с 9 до 22 ч.

Rimi в Друскининкай по пятницам и субботам будет работать до 22 часов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии