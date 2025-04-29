С мая меняется время работы некоторых магазинов Rimi

Пресс-секретарь сети Rimi Эгле Красаускене сказала, что время работы магазинов меняют в зависимости от привычек клиентов, а они связаны с сезонами.
„Зимой поток покупателей прекращается достаточно рано, большинство заезжало в магазины сразу после работы. Когда на улице теплеет, клиенты чаще приходят в магазины позже. Поэтому мы меняем время некоторых наших магазинов в выходные дни. Один из вильнюсских магазинов будет открываться раньше“, – заметила она.
Магазин Rimi Nordika в Вильнюсе будет работать в воскресные дни с 9 до 22 часов, а Rimi Antakalnis - с 8 до 21 ч.
С 1 мая меняется время работы Rimi Pulko в Алитусе – магазин будет работать с 9 до 22 ч.
Rimi в Друскининкай по пятницам и субботам будет работать до 22 часов.