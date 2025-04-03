С мая – меняется порядок наличного расчета: как будет округляться конечная сумма счета

Сообщается, что самое главное, о чем должны помнить жители - это то, что новый порядок никак не повлияет на цены на товары и услуги. Округлять будут лишь конечную сумму.
Важно также помнить, что округлять сумму будут только при наличном расчете, в остальных случаях цены не будут меняться. Кроме того, будут округлять возвращаемую покупателю сумму наличными, если он вернет товар или деньги за некачественную услугу.
Общую сумму счета будут округлять по математическому правилу: в меньшую или большую сторону до ближайших 5 центов (до цифры на 5 или 0).
Опрос, проведенный Shopper Quality, показал, что 41,4% жителей эти монеты доставляют неудобства.
Результаты опроса также показали, что 82,5% участников опроса уже знают, что в ближайшее время от этих монет откажутся, а суммы будут округлять, 82,8% сказали, что понимают, как будет проходить процесс округления.
Округление будет проходить так: если конечная сумма будет заканчиваться на 1 или 2 цента, ее будут округлять до 0, если на 3 или 4 цента – до 5 центов. Если сумма будет заканчиваться на 6 или 7 центов, ее будут округлять до 5, а если на 8 или 9 – до 10 центов. Например: 10,21 евро округлят до 10,20 евро, а 10,24 – до 10,25 евро.
Если товар или услуга стоят меньше 5 центов, то округления не будет.
Округлять суммы будут везде, где принимают наличные, за исключением некоторых случаев. Подобная система работает и в других странах Европы.
Новый порядок должен облегчить повседневный расчет, сделать его быстрее и снизить количество выбрасываемых мелких монет.
Центробанк предоставляет жителям всю необходимую информацию.