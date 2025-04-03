С мая – меняется порядок наличного расчета: как будет округляться конечная сумма счета

Округление будет проходить так: если конечная сумма будет заканчиваться на 1 или 2 цента, ее будут округлять до 0, если на 3 или 4 цента – до 5 центов. Если сумма будет заканчиваться на 6 или 7 центов, ее будут округлять до 5, а если на 8 или 9 – до 10 центов. Например: 10,21 евро округлят до 10,20 евро, а 10,24 – до 10,25 евро.