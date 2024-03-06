С мая – еще несколько новых направлений из Литвы, названы цены

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

С начала мая из Вильнюсского аэропорта авиакомпания airBaltic открывает рейсы в Гамбург и Лиссабон, сообщил 6 марта министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

"С начала мая из Вильнюса в Лиссабон и Гамбург будут летать самолеты airBaltic. Иными словами, у нас появится сообщение с югом Европы и одним из важных немецких городов", – информировал министр.

Сообщается, что билеты в Гамбург будут стоить около 50 евро в одну сторону, а в Лиссабон – около 150 евро.

"Это будут долгосрочные направления. Инвестиционные соглашения, которые компания airBaltic подписала с аэропортом, охватывают не один и не несколько лет", – обещал Скуодис.

Представитель airBaltic Мантас Врубляускас сказал, что полеты будут осуществляться дважды в неделю круглый год.

Он акцентировал, что Лиссабон - важное соединение для дальнейших полетов в Южную Америку, Африку и многие страны Европы. Гамбург же является одним из важнейших экономических центров Германии, портом.

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