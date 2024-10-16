С марта 2025 года в магазинах сети Lidl не останется одного товара

Понять, как содержатся несушки, можно по обозначению на упаковке: если там стоит „0“ - значит куры содержатся на воле, „1“ - у кур было меньше пространства, но они могли выходить на улицу, „2“ - куры содержатся на подстилке (это значит, что куры передвигаются, но находятся в помещении. „3“ означает, что кур содержат в клетках.