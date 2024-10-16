С марта 2025 года в магазинах сети Lidl не останется одного товара

По данным представителя Lidl Lietuva Каролины Лабутите, компания в свою стратегию внесла обязательство отказаться от таких яиц еще в 2016 году.
„С 1 марта 2025 года в наших магазинах не останется яиц, содержащихся в клетках кур. Это касается и продуктов частных брендов – в этом секторе таких яиц не будет с 1 марта 2026 года“, – заметила представитель сети.
Несмотря на это обязательство компания все равно постарается сохранить низкий уровень цен. Сделать это позволит тесное сотрудничество с поставщиками.
Сеть отмечает, что и клиенты становятся сознательнее, пни все чаще выбирают яйца несушек бесклеточного содержания или экологические яйца.
По словам Лабутите, 71,5%постоянного ассортимента яиц Lidl Lietuva составляют яйца кур бесклеточного содержания: 42,9% – кур, которых держат на подстилке, а 28,6% – экологические яйца.
„Кроме того, уже сейчас в большей части кондитерских изделий, выпечке нашего бренда используют яйца кур бесклеточного содержания“, – сказала представитель сети.
Понять, как содержатся несушки, можно по обозначению на упаковке: если там стоит „0“ - значит куры содержатся на воле, „1“ - у кур было меньше пространства, но они могли выходить на улицу, „2“ - куры содержатся на подстилке (это значит, что куры передвигаются, но находятся в помещении. „3“ означает, что кур содержат в клетках.